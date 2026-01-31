Ribakina visszavágott Szabalenkának a 2023-as döntőért, megnyerte az Australian Opent

TENISZ

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, DÖNTŐ

Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Jelena Ribakina (kazah, 5.) 4:6, 6:4, 4:6

Ha valaki ellen nem mehetett biztosra az Australian Open döntőjében a 2023-as és 2024-es győztes, tavalyi finalista Arina Szabalenka, az Jelena Ribakina. A mérlege pozitív ellene, 8–6-ra vezetett a találkozó előtt, a három évvel ezelőtti melbourne-i döntőben éppen őt múlta felül, ugyanakkor hatalmas ütéseivel, szerváival nagy veszélyt jelenthet rá. A közönség a bevonulás során egyértelműsítette, Szabalenka mellett áll, de ez az elmúlt évek eredményeinek ismeretében nem volt meglepő. A tetőt behúzták, odakint esett az eső, és egyébként sem volt valami meleg.

Elképesztő ritörnökkel kezdett Ribakina, gyorsan breaklabdához jutott, Szabalenka nem tehetett egyebet, mint széttárta a karját, aztán több hibát is elkövetett és bukta a szervajátékát. Ribakina nem lépett ebbe a folyóba, magabiztos volt, ahogyan eddig a torna teljes hosszában. Remekül teniszezett, bár törékeny nőnek látszik, a 180 kilométer per óra feletti szervákat kisujjból szórta. Négy-kettőnél adódtak végre esélyei a fehérorosznak, erre három, gyakorlatilag fogadhatatlan adogatást pörkölt a túloldalra Ribakina és fordított (5:3). Öt-négynél szépen ki is szerválta a játszmát, így továbbra is hibátlan maradt az idei melbourne-i tornán, miközben Szabalenka az első szettjét bukta el 2026-ban.

A második játszma kezdetén viszont óvatos volt, hozni tudta a saját adogatását. És lett esélye a következő game-ben, „let's go”, vagyis gyerünk, kiáltotta az éterbe, de elsőre nem mentünk, Ribakina hárított. Aztán telibetrafálta a hálót, de mutatós tenyeressel javított. A harmadik sansszal sem élt a világelső, negyedik meg már nem volt neki. Ettől függetlenül egyértelműen feljavult Szabalenka, Ribakina viszont az első nyolc adogatójátékát nem veszítette el, ami női mezőnyben decens mutató. Három-háromnál a mérkőzés legszebb labdamenetét Szabalenka nyerte meg, azonban utána rögvest kettős hibát ütött. Baja nem származott belőle, sőt, 5:4-nél semmi harminca volt Ribakina szervájánál. Aztán három játszmalabdája is, a közönség tűzbe jött, Szabalenka pedig egyenlített 6:4-gyel, a kazah makulátlansága is odalett.

Innen nehéz dolga volt már Ribakinának, három éve is ezt az utat járta be a két fél a döntőben. Óriási fonákkal, remek labdamenet végén jutott breaklabdához Szabalenka, megtámadta a második adogatást, s 2:0-ra ellépett. Ellenfele egyből visszajöhetett volna, de Szabalenkának a helyén volt a szíve, jött is a nagy örömkiáltás. Újra küszködni kellett viszont, Ribakina fonákegyenessel két bréklabdához jutott, az elsőt értékesítette is (3:2 Szabalenkának). Fáradtak a játékosok, megint brékelhetett Szabalenka, de túlhúzta a támadó fonákot. Gödörbe került a fehérorosz, Ribakina nagy előnyhöz jutott azt követően, hogy Szabalenka a hálót trafálta telibe (4:3 a kazahnak). A következő játékban Szabalenka már az ütőjét is eldobta, kezdte feladni, adogatnia kellett a meccsben maradásért, ezzel nem volt problémája. Harminc-harmincnál kritikus pont következett Ribakina szervájánál, simán megoldotta az adogató és végül ásszal zárta le az összecsapást.

A 26 éves orosz születésű kazah a 2022-es wimbledoni torna után a második Grand Slam-versenyét nyerte meg. Nem az a típus, aki fesztivált rendez és pezsgőt locsol a pályán a győzelme megünnepléseként, ez most sem volt másként. Szabalenka eközben a fejére rakott törülközővel ült a padon – egymást követő második Australian Open-döntőjét bukta el favoritként.