A következő idényben már nem Horváth Roland lesz a váci kézilabdázók edzője

Horváth Roland családi okok miatt nem szerette volna meghosszabbítani a lejáró szerződését, több időt szeretne eltölteni a Váctól távol élő családjával – derül ki a közleményből.

„Köszönettel tartozunk Rolandnak, ugyanis nehéz helyzetben vette át a csapat irányítását 2024 novemberében, és azonnal munkához látott. Sajnáljuk, hogy nem folytatódik a közös munka, hiszen egy jó szakembert és egy jó embert ismertünk meg Roland személyében” – idézi a honlap Kirsner Erika klubelnököt.