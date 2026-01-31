Nemzeti Sportrádió

A következő idényben már nem Horváth Roland lesz a váci kézilabdázók edzője

2026.01.31. 09:56
Horváth Roland a váci kispad előtt egy 2024-es európai kupamérkőzés közben (Fotó: Dömötör Csaba)
Az idény végén, szerződése lejártával távozik a Vác vezetőedzője, Horváth Roland – adta hírül az NB I-es női kézilabdaklub szombaton a hivatalos honlapján.

Horváth Roland családi okok miatt nem szerette volna meghosszabbítani a lejáró szerződését, több időt szeretne eltölteni a Váctól távol élő családjával – derül ki a közleményből.

„Köszönettel tartozunk Rolandnak, ugyanis nehéz helyzetben vette át a csapat irányítását 2024 novemberében, és azonnal munkához látott. Sajnáljuk, hogy nem folytatódik a közös munka, hiszen egy jó szakembert és egy jó embert ismertünk meg Roland személyében” – idézi a honlap Kirsner Erika klubelnököt.

 

