A következő idényben már nem Horváth Roland lesz a váci kézilabdázók edzője
Az idény végén, szerződése lejártával távozik a Vác vezetőedzője, Horváth Roland – adta hírül az NB I-es női kézilabdaklub szombaton a hivatalos honlapján.
Horváth Roland családi okok miatt nem szerette volna meghosszabbítani a lejáró szerződését, több időt szeretne eltölteni a Váctól távol élő családjával – derül ki a közleményből.
„Köszönettel tartozunk Rolandnak, ugyanis nehéz helyzetben vette át a csapat irányítását 2024 novemberében, és azonnal munkához látott. Sajnáljuk, hogy nem folytatódik a közös munka, hiszen egy jó szakembert és egy jó embert ismertünk meg Roland személyében” – idézi a honlap Kirsner Erika klubelnököt.
