Az MTK Komáromba adta kölcsön a fiatal játékosát – hivatalos

Az MTK Budapest labdarúgócsapata a szlovák labdarúgó-bajnokságban szereplő komáromi KFC-nek adta kölcsön a tavaszi szezonra Szűcs Patrikot.

A 20 éves labdarúgó augusztusban, a Paks ellen 3–2-re elveszített mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben, összesen négyszer kapott szerepet a kék-fehéreknél. Ezen kívül egy Magyar Kupa- és hét NB III-as meccsen szerepelt, utóbbi sorozatban három gólt szerzett.

A komáromiak a 9. helyről várják a Niké Liga folytatását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC)

Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –