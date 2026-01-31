Az MTK Komáromba adta kölcsön a fiatal játékosát – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

Az MTK labdarúgócsapata és a komáromi KFC is beszámolt Szűcs Patrik kölcsönszerződéséről, a fiatal labdarúgó utóbbi együttesnél tölti a tavaszt.

Az MTK Budapest labdarúgócsapata a szlovák labdarúgó-bajnokságban szereplő komáromi KFC-nek adta kölcsön a tavaszi szezonra Szűcs Patrikot.

A 20 éves labdarúgó augusztusban, a Paks ellen 3–2-re elveszített mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben, összesen négyszer kapott szerepet a kék-fehéreknél. Ezen kívül egy Magyar Kupa- és hét NB III-as meccsen szerepelt, utóbbi sorozatban három gólt szerzett.

A komáromiak a 9. helyről várják a Niké Liga folytatását.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Vilius Armalas (litván, FC Hegelmann – Litvánia), Klausz Milán (Zalaegerszegi TE FC)
Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek:
Távozók: Demjén Patrik (Debreceni VSC), Lehoczky Roland (BVSC)
Kölcsönbe távozók: Csucsánszky Zoltán (Kozármisleny), Herczeg Botond (Kozármisleny, legutóbb kölcsönben Budafoki MTE), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika), Szűcs Patrik (KFC Komárom – Szlovákia), Törőcsik Péter (BVSC) 
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk:

 

Ezek is érdekelhetik