Európa utolsó vadonjának meghódításához kell a bátorság

Ha olyan helyre szeretnénk eljutni, ahol a közeli és távoli hegycsúcsokon még akkor is fehér hósapkát látunk, amikor Európában másutt tombol a nyár, akkor irány Svédország. Különösen, ha izgalmas és vad utakon vezető, a tapasztalt túrázóknak is kihívást jelentő élményre vágyunk.

A Sarek Nemzeti Parkban kissé úgy érezhetjük magunkat, mintha kisétáltunk volna a civilizációból, hiszen a Svédország északi részén fekvő helyen zord és ösvény nélküli terep vár a kalandorra, ezért aztán a tapasztalt hegymászók vagy sífutók is szeretik felkeresni. Még akkor is, ha a helyet Svédország egyik legkevésbé megközelíthető nemzeti parkjának tartják, sokáig maguk a svédek sem ajánlották, hogy bárki itt túrázzon.

Fotó: sverigesnationalparker.se

De ha a másik oldalt nézzük, festői a táj, csaknem száz gleccser és Svédország legmagasabb hegycsúcsai közül hat is felfedezésre csábít. A növény- és állatvilág is magával ragadó, medvék, hiúzok és még jávorszarvasok is élnek ott, ráadásul tényleg zavartalanul, merthogy semmiféle turisztikai útvonal vagy infrastruktúra nincs ezen a vad vidéken.

Mindezért tartják úgy, hogy a 109 km-es útvonalra akár egy hetet is érdemes rászánni, és alaposan felkészülni. A tapasztalt utazók szerint a keleti Akkastugornából érdemes indulni, hogy aztán a nyugati Saltoluoktában zárjunk. Akárhogyan is döntünk, már a kezdőpontot is rövid hajóúttal érhetjük el, hogy aztán tundrán és gleccserekkel szabdalt völgyeken át vezessen az út. Az egész nemzeti parkban csupán két híd létezik, így a legtöbbször önerőből kell átkelni a folyókon.

Fotó: sverigesnationalparker.se

A panoráma elképesztő, már persze ha az időjárás kegyes hozzánk, hiszen bármikor, szinte a semmiből vihar kerekedhet vagy köd ülheti meg a tájat. A vidéket éppen ezért csak kimondottan rutinos túrázóknak ajánlják, akik megfelelően ismerik a terepet, és persze mindenféle időjárási körülményre felkészültek.

Fotó: sverigesnationalparker.se

Különben a Sarek, Európa utolsó vadonja könnyen a kevésbé vonzó oldalát mutatja meg…

(Nyitókép: wikipedia / Grapetonix)