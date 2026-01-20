FIFA-világranglista: a 41. helyen kezdi az évet a magyar válogatott, Marokkó a legjobb tízben



A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a 8. helyre. A győztes Szenegál hét helyet előre lépve 12. jelenleg.

A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat a világbajnok argentinok, a vb-ezüstérmes franciák és az Eb-ezüstérmes angolok követik.

A következő világranglistát április elsején közli a FIFA.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)

1. ( 1.) Spanyolország 1877.18 pont

2. ( 2.) Argentína 1873.33 pont

3. ( 3.) Franciaország 1870 pont

4. ( 4.) Anglia 1834.12 pont

5. ( 5.) Brazília 1760.46 pont

6. ( 6.) Portugália 1760.38 pont

7. ( 7.) Hollandia 1756.27 pont

8. (11.) Marokkó 1736.57 pont

9. ( 8.) Belgium 1730.71 pont

10. ( 9.) Németország 1724.15 pont

…

41. (40.) MAGYARORSZÁG 1496.29 pont

(MTI)