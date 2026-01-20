FIFA-világranglista: a 41. helyen kezdi az évet a magyar válogatott, Marokkó a legjobb tízben
A FIFA a vasárnap zárult Afrikai Nemzetek Kupája után frissítette a rangsort, amelyen a döntőben alulmaradt, házigazda Marokkó a 11.-ről feljött a 8. helyre. A győztes Szenegál hét helyet előre lépve 12. jelenleg.
A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat a világbajnok argentinok, a vb-ezüstérmes franciák és az Eb-ezüstérmes angolok követik.
A következő világranglistát április elsején közli a FIFA.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés)
1. ( 1.) Spanyolország 1877.18 pont
2. ( 2.) Argentína 1873.33 pont
3. ( 3.) Franciaország 1870 pont
4. ( 4.) Anglia 1834.12 pont
5. ( 5.) Brazília 1760.46 pont
6. ( 6.) Portugália 1760.38 pont
7. ( 7.) Hollandia 1756.27 pont
8. (11.) Marokkó 1736.57 pont
9. ( 8.) Belgium 1730.71 pont
10. ( 9.) Németország 1724.15 pont
…
41. (40.) MAGYARORSZÁG 1496.29 pont
