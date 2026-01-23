A görögök mellett a szlovénokkal játszik a magyar válogatott tavasszal – hivatalos

Csütörtökön a Nemzeti Sport Görögországból származó információi alapján beszámoltunk arról, hogy a magyar férfi labdarúgó-válogatott Görögországot fogadja a tavaszi válogatott szünetben. Péntek délelőtt az MLSZ közölte, hogy Marco Rossi csapatára Görögország és Szlovénia vár márciusban.

„Olyan csapatok közül választhattunk a márciusi felkészülési időszakra, akik elérhetőek a számunkra ekkor, ennek ismeretében a lehető legerősebb riválisokkal találkozunk. Szeretnénk látni, hogy néhány labdarúgónk miként teljesít nemzetközi szinten is erős ellenfelekkel szemben, hiszen a terv az, hogy négy-öt új játékost is meghívunk a keretbe. Folyamatosan figyeljük a lehetséges kerettagokat, hogy teljes képet kapjunk a formájukról, alapul véve a jövőbeli lehetőségeket, célokat. A novemberi fájó eredmény után nyár elejéig négy felkészülési mérkőzésünk lesz, ezeken a meccseken több labdarúgót is kipróbálunk majd, de minden alkalommal, amikor felmegyünk a pályára, tisztában kell lenni azzal, hogy mit képviselünk, mi a célunk, ezért nem lehet felelőtlenül kísérletezgetni. Megvan az elképzelésünk arról, hogyan építjük a csapatot, figyelembe véve jó néhány szempontot” – nyilatkozta Marco Rossi.

A magyar válogatott mindkét mérkőzést hazai pályán, a Puskás Arénában játssza. Előbb 28-án, szombaton Szlovénia, majd három nappal később 31-én, kedden Görögország érkezik Budapestre. A szövetségi kapitány az MLSZ-nek elmondta „Jónak tartom, hogy márciusban kétszer is itthon, a saját közönségünk előtt játszunk. Azt hiszem, senki sem felejti el a novemberben történteket, ezért szeretnénk újra megerősíteni a kapcsolatunkat a szurkolókkal, és ennek érdekében az a legfontosabb, hogy jobb eredményeket érjünk el, mint novemberben. Vissza kell építenünk a magabiztosságunkat, a magunkba vetett hitet, és hiszem, hogy ez sikerülni is fog. Egyúttal vissza kell szereznünk a szurkolók bizalmát, ebben a mutatott teljesítmény és az elért eredmények segíthetnek leginkább, mert a labdarúgásban mindig az eredmények a legfontosabbak. Bárki mondhat bármit, eredmények nélkül nincs miről beszélni. A négy felkészülési mérkőzés fontos a szeptemberben kezdődő Nemzetek Ligája miatt is, hiszen megpróbálunk visszajutni az A divízióba, ami a következő Európa-bajnokság szempontjából is sokat számíthat nekünk.”

Mint ismert, a magyar válogatott nem jutott ki az idei világbajnokságra, így aztán a Nemzetek Ligája őszi rajtjáig nem lesz tétmérkőzése. A Nemzetek Ligája B-divíziójában hat találkozó vár majd a mieinkre ősszel; a csoportellenfeleket a február 12-i brüsszeli sorsoláson tudjuk meg.

Görögország a világranglista 46. helyén áll, míg Szlovénia az 57. Utóbbi az őszi vb-selejtezők során döntetlent játszott a világbajnokságra kijutó Svájccal, valamint idén ugyanúgy az NL B-ligájában fog szerepelni, mint a magyar válogatott.

A görögökkel legutóbb 2022 novemberében játszott a magyar válogatott, a felkészülési meccs 2–1-es győzelmet hozott a Puskás Arénában. Az eddigi 22 mérkőzés mérlege: hat magyar és tíz görög győzelem, valamint hat döntetlen. A mieink az eddigi négy Szlovénia elleni mérkőzésükből csak egyet nyertek meg három vereség mellett. Legutóbb 2008 márciusában 1–0-ra Szlovénia győzedelmeskedett a budapesti felkészülési mérkőzésen.

A jegyértékesítéséről az MLSZ később ad tájékoztatást a szurkolóknak.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Március 28., 18.00: Magyarország–Szlovénia

Március 31., 19.00: Magyarország–Görögország