Olaszország kétszer egyenlített, a magyar csapat nem jutott tovább a csoportból a futsal Eb-n

FÉRFI FUTSAL EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ, D-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–OLASZORSZÁG 2–2 (1–1)

Ljubljana, Tivoli Aréna. Vezette: Cerny (cseh), Jelic (horvát)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Fekete M., Rafinha, Rábl, Kajtár. Csere: Gémesi (kapus), Bencsik, Büki, Pál P., Rutai, Suscsák, Szabó L., Szalmás, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

OLASZORSZÁG: Bellobuono – De Oliveira, Motta, Calderolli, C. Musumeci. Csere: Dalcin (kapus), Barichello, Fortini, Liberti, Merlim, Podda, Pulvirenti, Rossetti, Turmena. Szövetségi kapitány: Salvatore Samperi

Gólszerző: Rutai (8., 34. – a másodikat büntetőből), ill. De Oliveira (12.), Calderolli (35.)

Pattanásig feszültek az idegek szerda este a Stozice Arénában. A magyar válogatott az utolsó edzését tartotta sorsdöntő, Olaszország elleni utolsó csoportmeccse előtt a futsal Európa-bajnokságon, a mieink pedig a tréninget követően is rendkívül fegyelmezettnek, koncentráltnak, már-már komornak hatottak – de lapunk kérdéseire azért kedélyesen válaszoltak.

„A saját játékunkkal kell foglalkoznunk – mondta a vegyes zónában Vatamaniuc-Bartha Dávid, a Nyíregyháza 23 éves játékosa. – Az olaszok hoznak egy olyan virtust, habitust, ami sokszor provokatív, nem szabad reagálnunk erre, higgadtnak kell maradnunk, ez fontos pontja az ellenük való felkészülésünknek. A portugálok ellen sajnos nem ment, de ezúttal ki kell használnunk a helyzeteinket, és ha úgy küzdünk egymásért, mint tettük a lengyelek ellen, akkor nem lesz baj. Célunk a továbbjutás.”

S kis híján rögtön nagy lépést is tettünk a siker felé! A második percben Rábl János veszélyesen belőtt labdájáról Rafinha maradt le centikkel, néhány másodperccel később pedig Fekete Márk lapos lövése után kellett Jurij Bellobuono kapusnak leérni a rövid sarokra – az első percek egyértelműen a magyaroké voltak. A folytatásban sem adtunk alább, sőt: a 8. percben Vatamaniuc-Bartha Dávid szöglete után a címeres mezben 50. meccsét játszó Rutai Balázs már-már védjegyének számító bombagóllal borzolta az olasz kedélyeket.

Rutai Balázs bombájával szereztünk vezetést az első félidőben (Fotó: Bodnár Boglárka/MTI)

Az előny nem tartott sokáig, egy igen vitatható találattal egyenlített a 12. percben ellenfelünk – Suscsák Mátétól első blikkre szabálytalanul vették el a labdát, majd egy gyors kombináció után a bal oldalról bepasszolva Júlio de Oliveiráról csorgott be kapunkba a játékszer. A folytatásban folytatódott az adok-kapok a mezőnyben, a 100. válogatottmérkőzésén ismét klasszis formában védett Alasztics Marcell, a 16. percben pedig Rábl János lekészítése után Suscsák Máté közeli próbálkozásánál mentett nagyot Bellobuono – egy minutummal később Kajtár Mátyás kísérleténél viszont tehetetlen volt, ám a lécről kipattant a labda a játéktérről.

A szünet után a magyar csapat az eddigieknél is jobban megmakacsolta magát, rengeteg olasz próbálkozást blokkolt a kőkemény védelem, ám támadásban nem jelentett nagy veszélyt Sergio Mullor együttese – a döntetlen pedig az olaszoknak kedvezett. Ám csakúgy, mint a lengyelek ellen, ezúttal is egy egyéni villanás húzta ki a csapatot a csávából: Suscsák Máté megállíthatatlanul tört be a büntetőterületre, védője pedig csak szabálytalanul tudta szerelni – a játékvezető hatméterest ítélt! A labda mögé Rutai Balázs állt oda, óriási erővel eltalálta a jobb kapufát, a labda pedig a hálóban kötött ki.

Fabricio Calderolli góljával jutott tovább az olasz válogatott (Fotó: Getty Images)

Az öröm azonban nem tartott sokáig, a 35. percben Fabricio Calderolli akrobatikus mozdulattal egyenlített, így ismét az olasz válogatott állt továbbjutásra. Az utolsó három percre lehoztuk a kapust is, de legnagyobb igyekezetünk ellenére az ellenfél védelmén nem találtunk fogást. A magyar csapat teljesítménye így is történelminek számít, korábbi nullapontos tornái után ezúttal négyet is szerzett, és csoportja harmadik helyén végzett. 2–2

A csoport másik mérkőzésén

Portugália–Lengyelország 3–2 (2–2)

A D-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Portugália 3 3 – – 14–5 +9 9 2. Olaszország 3 1 1 1 8–8 0 4 3. MAGYARORSZÁG 3 1 1 1 7–9 –2 4 4. Lengyelország 3 – – 3 4–11 –7 0

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Szombat

16.00: Franciaország–Ukrajna, Riga

19.00: Örményország–Horvátország, Kaunas

Vasárnap

16.00: Portugália–Belgium, Ljubljana

19.00: Spanyolország–Olaszország, Ljubljana