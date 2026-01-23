Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Ha az MLSZ úgy ítéli meg, hogy a kudarc okot ad a felmentésemre, elfogadtam volna – VIDEÓ

Vágólapra másolva!
2026.01.23. 09:53
null
Marco Rossi célja, hogy kijutassa a magyar válogatott egy világbajnokságra (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
labdarúgás magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
A súlyos csapás utáni talpra állásról és belső ösztönzéséről is beszélt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az interjúban, amelyet olaszországi otthonában, Pozzuoli városában adott a Nemzeti Sport stábjának. „Megvan bennem az akarat és a késztetés arra, hogy végre elérjük a vb-részvételt. Persze nem biztos, hogy én leszek majd ott, hiszen az idén júniusban kezdődő világbajnokság után a következő vb-selejtező csupán 2029-ben kezdődik. Addig még rengeteg idő van és rengeteg mérkőzés. Lesz két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is; sok függ attól, mit érünk el ezeken. A célom az, hogy én vezessem a csapatot a következő vb-selejtezőkön, és végre megtörjük az átkot, legyünk úrrá ezen a megszállottan űzött rögeszmén.”

 

Magyar válogatott
Tegnap, 6:32

Marco Rossi: Ha nincs már meg bennem a tűz, biztosan távozom

Olaszországi beszélgetés a magyar válogatott szövetségi kapitányával az elmúlt hetek vívódásairól és a talpra állás kihívásáról.

 

 

labdarúgás magyar labdarúgó-válogatott Marco Rossi
Legfrissebb hírek

A görögök mellett a szlovénokkal játszik a magyar válogatott tavasszal – hivatalos

Magyar válogatott
33 perce

Bemutatták a Futbólia visszahódítása című könyvet

Magyar válogatott
19 órája

Marco Rossi: Ha nincs már meg bennem a tűz, biztosan távozom

Magyar válogatott
Tegnap, 6:32

Marco Rossi: Elfogadtam volna a felmentésemet; Szoboszlai-góllal Liverpool-siker

E-újság
Tegnap, 0:01

Exkluzív Marco Rossi-interjú csütörtökön a Nemzeti Sport felületein!

Magyar válogatott
2026.01.21. 13:22

FIFA-világranglista: a 41. helyen kezdi az évet a magyar válogatott, Marokkó a legjobb tízben

Minden más foci
2026.01.20. 10:57

 A megye egyben sem a gólkirályi cím a lényeg – Priskin Tamás

Képes Sport
2026.01.19. 14:44

Marco Rossi: Tóth Alex és Varga Barnabás is előrelépett

Magyar válogatott
2026.01.19. 13:25
Ezek is érdekelhetik