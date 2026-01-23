Marco Rossi: Ha az MLSZ úgy ítéli meg, hogy a kudarc okot ad a felmentésemre, elfogadtam volna – VIDEÓ

A súlyos csapás utáni talpra állásról és belső ösztönzéséről is beszélt Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya az interjúban, amelyet olaszországi otthonában, Pozzuoli városában adott a Nemzeti Sport stábjának. „Megvan bennem az akarat és a késztetés arra, hogy végre elérjük a vb-részvételt. Persze nem biztos, hogy én leszek majd ott, hiszen az idén júniusban kezdődő világbajnokság után a következő vb-selejtező csupán 2029-ben kezdődik. Addig még rengeteg idő van és rengeteg mérkőzés. Lesz két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnokság is; sok függ attól, mit érünk el ezeken. A célom az, hogy én vezessem a csapatot a következő vb-selejtezőkön, és végre megtörjük az átkot, legyünk úrrá ezen a megszállottan űzött rögeszmén.”