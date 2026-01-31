Ciro Immobile a francia bajnokságba tart

Az átigazolási ügyekben mértékadó Fabrizio Romano úgy tudja, hogy Ciro Immobile párizsi szerződése elkészült, és már csak a kötelező orvosi vizsgálat függvénye az aláírás – legkésőbb a francia és az olasz piac hétfő esti zárásáig nyélbe is ütik az üzletet.

Immobile 2024 nyarán hagyta el a Laziót, a nyolcévnyi római szolgálatot egy Besiktas-idény követte, majd következett 2025 nyarán a Bologna, amelyben azonban nagyon kevés játéklehetőség jutott neki – nem kis részben elhúzódó combsérülése miatt.

A 35 éves olasz támadó a bennmaradásért harcoló párizsi csapat negyedik téli igazolása lehet; az elmúlt hetekben a középpályás Marshall Munetsi, a szélső Luca Koleosho és a középhátvéd Diego Coppola kölcsönbe érkezett a jelenleg a Ligue 1-tabella 14. helyén álló fővárosiakhoz.