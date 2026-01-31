Nemzeti Sportrádió

„Nekem kellett ez a fokozatosság” – Csiki Anna az angol élvonalig vezető útjáról

Munkatársunktól Munkatársunktól
Vágólapra másolva!
2026.01.31. 10:46
Csiki Anna a Tottenham Hotspur mezében (Fotó: Getty Images)
Címkék
Csiki Anna női labdarúgás Tottenham
A karrierjéről és Szoboszlai Dominikkel való összehasonlításáról, valamint a Tottenham Hotspurhöz való visszatéréséről is szó esett abban az interjúban, amelyet a Spíler TV készített az angol női labdarúgó-bajnokságban (Women's Super League) légióskodó Csiki Annával.

Csiki Anna pályafutása jól példázza, milyen hosszú és tudatos út vezethet a magyar élvonaltól a világ egyik legerősebb bajnokságáig. A Kókáról induló középpályás már egészen fiatalon nagy álmokat dédelgetett: „Már akkor is az volt az álmom, hogy egyszer eljussak a legnagyobb színpadra” – mondja, és nem véletlenül tartja a Premier League-et és a Women's Super League-et világszinten is a csúcsnak.

Az első magyar női WSL-játékos kevesebb mint egy évtized alatt jutott el az alig négyezres településről Londonba, miközben karrierje akár más irányt is vehetett volna. Gyerekkori kedvenc csapatához, a Bayern Münchenhez is közel került, ám az átigazolás végül meghiúsult. „Azt éreztem, hogy az álmom kapujában állok, és nem tudtam belépni rajta” – emlékezik vissza, ma viszont már úgy látja, mindennek oka volt.

A Ferencvárossal elért sikerek után tudatosan nem Anglia, hanem Svédország következett 2020-ban, ahol lépésről lépésre építkezett tovább. „Nekem kellett ez a fokozatosság” – fogalmaz, kiemelve, mennyit adott neki a Häckenben eltöltött idő szakmailag és emberileg is. A nyelvtanulás, az alkalmazkodás és a nemzetközi tapasztalat később kulcsszerepet játszott abban, hogy készen álljon egy WSL-megkeresésre.

Nem véletlen, hogy sokan párhuzamot vonnak közte és Szoboszlai Dominik között. Anna szerint vannak közös pontok: „Mind a ketten Fejér megyéből származunk, a válogatottban a tízes mezt hordjuk, és lépésről lépésre építettük a karrierünket.” Úgy látja, Szoboszlai útja – Salzburg, majd Lipcse – tökéletes példája annak, hogyan lehet fokozatosan eljutni a legmagasabb szintre.

A Tottenham hívása 2024 nyarán érzelmileg is nagy döntés elé állította, de végül nem tudott nemet mondani. Az angliai évek során kölcsönjátékosként is megtapasztalta, hogy „nagyon gyorsan történnek a dolgok” – mondja például a West Hamhez kerülésről és a Spurshöz való visszatérésről.

A klubfutball mellett a válogatott is központi szerepet tölt be az életében. Bár Angliában a női labdarúgás elfogadottsága még nem mindenben éri el a férfiakét, Anna szerint a különbségek folyamatosan csökkennek. A cél pedig egyértelmű: „Egy focistának a legnagyobb dolog, ha Európa- vagy világbajnokságon képviselheti a hazáját” – nap mint nap ezért (is) dolgozik.

 

Csiki Anna női labdarúgás Tottenham
Legfrissebb hírek

Női labdarúgás: Nürnbergbe szerződött a pécsi tehetség

Légiósok
Tegnap, 9:27

Autóbalesetet szenvedett a Tottenham két játékosa

Bajnokok Ligája
2026.01.28. 10:25

Suárez duplájával a Sporting legyőzte a címvédő PSG-t

Bajnokok Ligája
2026.01.20. 23:02

Jól emlékszik a hat évvel ezelőtti budapesti BL-döntőre az azóta három Aranylabdát kapó Aitana Bonmatí

Minden más foci
2026.01.20. 11:13

Három pontot szerzett a Chelsea Liam Rosenior bajnoki debütálásán

Angol labdarúgás
2026.01.17. 18:07

FA-kupa: az Aston Villa kiejtette a Spurst, a Chelsea új vezetőedzője kiütéses győzelemmel debütált

Angol labdarúgás
2026.01.10. 23:04

Hiába Haaland jubileumi gólja, ismét csak ikszelt a City; emberhátrányban kapott ki a Chelsea

Angol labdarúgás
2026.01.07. 22:40

Ismét jól ment hazai pályán a Newcastle-nek, a Spurs nem tudott nyerni otthon

Angol labdarúgás
2026.01.04. 18:21
Ezek is érdekelhetik