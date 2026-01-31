Nemzeti Sportrádió

Australian Open: amerikai-brit siker férfi párosban, belga-kínai kettős nyert a nőknél

2026.01.31. 09:54
Csang Suaj (balra) és Elise Mertens nyerte a 2026-os Australian Opent (Fotó: Getty Images)
A Christian Harrison, Neal Skupski amerikai-brit duó nyerte a férfiak páros versenyét az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A szombati fináléban kettősük 7:6 (7–4), 6:4-re nyert a hazai közönség előtt szereplő Jason Kubler és Marc Polmans ellen.

Az amerikai Harrison – aki a döntőt követő sajtótájékoztatón elárulta, hogy Magyarországra utazik a jövő hétvégén sorra kerülő Davis-kupa-selejtezőre – karrierje során először nyert Grand Slam-viadalon, érdekesség, hogy kilenc évvel ezelőtt testvére, Ryan a párizsi Roland Garroson diadalmaskodott.

A nőknél a belga Elise Mertens és a kínai Csang Suaj sikerével ért véget a párosok versenye, előbbi 2021 és 2024 után harmadszor nyert Melbourne-ben.

 

