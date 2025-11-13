Vb-selejtező: az MSÚSZ megtartotta a tudósítók ebédjét Jerevánban
A Magyar Sportújságírók Szövetsége közösségi oldalán így fogalmazott csütörtök délután:
„»A valaha volt talán legnagyobb sportújságíró-delegáció Jerevánban« – mondta Eduard Kalantarjan, az Örmény Sportújságíró-szövetség elnöke, egyben a ma esti örmény–magyar vb-selejtező televíziós kommentátora, amikor meglátta, hogy 25 magyar tudósító gyűlt össze az ilyenkor már tizedik éve hagyománnyá tett ebédre Jerevánban.
A Magyar Nemzet, a Telex, a Nemzeti Sport, a Magyar Hang, az ATV, a Mandiner, a Nemzeti Sportrádió és más sajtóorgánumok képviselői mellett jelen volt az eseményen a magyar tv-kommentáror, Hajdú B. István és az M4 Sport szakértője, a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter is. A külhoni magyar sajtó is képviseltette magát, Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa révén. Az összejövetel elején Szöllősi György, szövetségünk elnöke mondott pohárköszöntőt, amelyre örmény kollégája udvariasan reagált, mondván a magyar a jobb csapat, de a hazaiak megpróbálnak meglepetést okozni.”
A magyar válogatott 18 órától játszik az örmények ellen, vasárnap pedig 15 órakor a Puskás Arénában, Írország ellen zárja a selejtezősorozatot. A magyar csapat ígéretes pozícióból várja a hajrát: öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, így továbbjutási esélyei saját kezében vannak. A csoport másik találkozójának kedvező alakulása akár már csütörtökön bebiztosíthatja a rájátszásban való részvételt.
A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)
20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n!
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3