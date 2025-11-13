Vb-selejtező: az MSÚSZ megtartotta a tudósítók ebédjét Jerevánban

A Magyar Sportújságírók Szövetsége közösségi oldalán így fogalmazott csütörtök délután:

„»A valaha volt talán legnagyobb sportújságíró-delegáció Jerevánban« – mondta Eduard Kalantarjan, az Örmény Sportújságíró-szövetség elnöke, egyben a ma esti örmény–magyar vb-selejtező televíziós kommentátora, amikor meglátta, hogy 25 magyar tudósító gyűlt össze az ilyenkor már tizedik éve hagyománnyá tett ebédre Jerevánban.

A Magyar Nemzet, a Telex, a Nemzeti Sport, a Magyar Hang, az ATV, a Mandiner, a Nemzeti Sportrádió és más sajtóorgánumok képviselői mellett jelen volt az eseményen a magyar tv-kommentáror, Hajdú B. István és az M4 Sport szakértője, a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter is. A külhoni magyar sajtó is képviseltette magát, Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa révén. Az összejövetel elején Szöllősi György, szövetségünk elnöke mondott pohárköszöntőt, amelyre örmény kollégája udvariasan reagált, mondván a magyar a jobb csapat, de a hazaiak megpróbálnak meglepetést okozni.”

A magyar válogatott 18 órától játszik az örmények ellen, vasárnap pedig 15 órakor a Puskás Arénában, Írország ellen zárja a selejtezősorozatot. A magyar csapat ígéretes pozícióból várja a hajrát: öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, így továbbjutási esélyei saját kezében vannak. A csoport másik találkozójának kedvező alakulása akár már csütörtökön bebiztosíthatja a rájátszásban való részvételt.

A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)

20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n!

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország