Vb-selejtező: az MSÚSZ megtartotta a tudósítók ebédjét Jerevánban

R. D. P.R. D. P.
2025.11.13. 15:46
A magyar tudósítói csapat (Fotó: MSÚSZ)
Örményország MSÚSZ magyar labdarúgó-válogatott
A Magyar Sportújságírók Szövetsége közös ebéden látta vendégül az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtező akkreditált újságíróit Jerevánban.

A Magyar Sportújságírók Szövetsége közösségi oldalán így fogalmazott csütörtök délután:

»A valaha volt talán legnagyobb sportújságíró-delegáció Jerevánban« – mondta Eduard Kalantarjan, az Örmény Sportújságíró-szövetség elnöke, egyben a ma esti örmény–magyar vb-selejtező televíziós kommentátora, amikor meglátta, hogy 25 magyar tudósító gyűlt össze az ilyenkor már tizedik éve hagyománnyá tett ebédre Jerevánban. 

A Magyar Nemzet, a Telex, a Nemzeti Sport, a Magyar Hang, az ATV, a Mandiner, a Nemzeti Sportrádió és más sajtóorgánumok képviselői mellett jelen volt az eseményen a magyar tv-kommentáror, Hajdú B. István és az M4 Sport szakértője, a volt szövetségi kapitány, Bozsik Péter is. A külhoni magyar sajtó is képviseltette magát, Szép Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa révén. Az összejövetel elején Szöllősi György, szövetségünk elnöke mondott pohárköszöntőt, amelyre örmény kollégája udvariasan reagált, mondván a magyar a jobb csapat, de a hazaiak megpróbálnak meglepetést okozni.”

A magyar válogatott 18 órától játszik az örmények ellen, vasárnap pedig 15 órakor a Puskás Arénában, Írország ellen zárja a selejtezősorozatot. A magyar csapat ígéretes pozícióból várja a hajrát: öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll, így továbbjutási esélyei saját kezében vannak. A csoport másik találkozójának kedvező alakulása akár már csütörtökön bebiztosíthatja a rájátszásban való részvételt.

A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)
20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n! 

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

     
AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

Ezek is érdekelhetik