Nemzeti Sport Gála: újabb öt kategóriában mutatta be az MSÚSZ, kik közül kerül ki a 2025-ös év legjobbja

A korábbi évekkel ellentétben most nem egyszerre, hanem két különböző napon nevezik meg az egyes kategóriák jelöltjeit. A hétfői négy után kedden újabb öt kategória tíz-tíz jelöltjét mutatta be az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában a Magyar Sportújságíró Szövetség, illetve annak elnöke, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, akivel Bittmann Emil, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztője beszélgetett.

A két részletben történő bejelentés mellett további újdonság, hogy tíz nappal a gála előtt kialakul az első három sorrendje és rájuk újra lehet majd szavazni. A második körös voksolás egészen a gála kezdetéig tart.

Az Év Sportpillanatáról idén is a szurkolók dönthetnek, szintén egy tízes listából kiválasztva a számukra legkedvesebbet, az m4sport.hu-n közzétett szavazáson ugyancsak január 3-ig. A szűkített hármas lista alapján viszont már felkért szakemberek döntenek a nyertesről.

Szöllősi György elmondta, hogy a díjátadó a tavalyi alkalomhoz hasonlóan ezúttal jótékonysági célokat is szolgál: idén az MSÚSZ a Magyar Birkózók Szövetségével együttműködve a sóvidéki birkózóklubok javára gyűjt majd adományokat.

Az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott labdarúgó Détári Lajos lesz. A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen.

Babos Tímea és Luisa Stefani (Fotó: Getty Images)

AZ ÉV SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK AZ EGYÉNI SPORTÁGAK CSAPATAI KATEGÓRIÁBAN

FÉRFI 4x400 M-ES SÍKFUTÓ VÁLTÓ (Enyingi Patrik, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila)

FÉRFI KAJAK KETTES 500 MÉTER (Kurucz Levente, Nádas Bence)

FÉRFI KAJAK NÉGYES 500 MÉTER (Opavszky Márk, Fodor Bence, Balogh Gergely, Tamási Zsombor)

FÉRFI KARDCSAPAT (Gémesi Csanád, Iliász Nikolász, Rabb Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron)

FÉRFI KENU NÉGYES 500 MÉTER (Fejes Dániel, Hajdu Jonatán, Juhász István, Kollár Kristóf)

FÉRFI PÁRBAJTŐRCSAPAT (Andrásfi Tibor, Keszthelyi Zsombor, Koch Máté, Siklósi Gergely)

FÉRFI TŐRCSAPAT (Dósa Dániel, Mihályi Andor, Szemes Gergő, Tóth Gergely)

NŐI KAJAK NÉGYES 500 MÉTER (Fojt Sára, Kőhalmi Emese Pupp Noémi, Újfalvi Laura)

NYÍLT VÍZI ÚSZÓVÁLTÓ (Betlehem Dávid, Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória, Rasovszky Kristóf)

TENISZ, NŐI PÁROS (Babos Tímea, Luisa Stefani)

Nyéki Balázs (Fotó: Török Attila)

AZ ÉV EDZŐJE CÍMRE JELÖLTEK

BOB BOWMAN (úszás, Kós Hubert edzője)

CSEH SÁNDOR (vízilabda, a női válogatott szövetségi kapitánya)

DEMETER IRÉN (kajak, Kopasz Bálint edzője)

GOMBOS DÁNIEL (kajak, Kiss Péter Pál edzője)

PER JOHANSSON (kézilabda, a Győri Audi ETO KC női csapatának edzője)

KUTASI GERGELY (úszás, a nyílt vízi úszócsapat tagjainak edzője)

SUVI MIKKONEN (tekvandó, a Márton ikrek edzője)

MÓROCZ ISTVÁN, TÓTH PETRA (kajak, Csikós Zsóka edzői)

NYÉKI BALÁZS (vízilabda, a Ferencváros férfi csapatának edzője)

SZIRMAI BENEDEK (vívás, a férfi tőrválogatott edzője)

Osváth Richárd (Fotó: Szabó Miklós)

AZ ÉV FOGYATÉKOS FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

BOHN ZSOMBOR (MSOSZ, gyorskorcsolya)

FÖLDI BENCE (MHSSZ, kerékpár)

KERTÉSZ RÓBERT (MPB, ülőröplabda)

KISS PÉTER PÁL (MPB, kajak-kenu)

MÁTHÉ GÁBOR (MHSSZ, tenisz)

MEZEI GERGŐ (MSZSZ, atlétika)

MIHÁLOVITS TAMÁS (MSZSZ, atlétika)

OSVÁTH RICHÁRD (MPB, kerekesszékes vívás)

SZÓRÁTH SÁNDOR (MSOSZ, hófutás)

VELKEY-GUTH ÁDÁM (MSZSZ, atlétika)

Kós Hubert (Fotó: Getty Images)

AZ ÉV FÉRFI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

BETLEHEM DÁVID (úszó)

HALÁSZ BENCE (atléta)

KOPASZ BÁLINT (kajakos)

KÓS HUBERT (úszó)

MÉSZÁROS KRISZTOFER (tornász)

MOLNÁR ATTILA (atléta)

SIKLÓSI GERGELY (párbajtőrvívó)

SZEMES GERGŐ (tőrvívó)

SZOBOSZLAI DOMINIK (labdarúgó)

VITEK DÁRIUS (birkózó)

AZ ÉV SPORTPILLANATA – SZAVAZÁS ITT!

A férfi jégkorong-válogatott történelmi bennmaradása az A-csoportban

A Győri Audi ETO KC női kézilabdázóinak győzelme az Odense elleni BL-döntőben

Az FK Csíkszereda férfi labdarúgóinak feljutása a román élvonalba

Boronkay Péter paratriatlon-világbajnok célba érkezése a Spar Maratonon: úgy teljesítette a távot, hogy közben egy kerekesszékes barátját tolta maga előtt

Kopasz Bálint vb-győzelmet érő hajrája a férfi kajakosok „királykategóriájában”

Kós Hubert világbajnoki címet érő úszása Szingapúrban, 200 m háton

Losonczi Dávid hősies bronzmérkőzése a birkózó-vb-n, szakadt térdszalaggal

Molnár Attila győztes futása a fedett pályás Európa-bajnoki döntőben

Szoboszlai Dominik az Arsenalnak lőtt, világfigyelmet kapó győztes szabadrúgásgólja

Szoboszlai Dominik egyenlítő gólja a Portugália elleni, lisszaboni vb-selejtező utolsó pillanataiban