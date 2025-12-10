Népsport: Mexikói tesztmeccsek a magaslat fogságában

Miután a magyar labdarúgó-válogatott 1985-ben kijutott az 1986-os mexikói világbajnokságra, a World Soccer az Év csapata-szavazáson az együttest a negyedik helyre sorolta, ami a válogatottak sorrendjében az elsőt jelentette.

Legjobbjaink november 30-án utaztak el Mexikóba, Esterházy Márton és Nyilasi Tibor nem tartott a küldöttséggel. Az előbbit az AEK Athén nem engedte el, utóbbi gerincsérüléssel bajlódott, ráadásul ő is légióskodott, az Austria kötelékébe tartozott. Szokolai László (Sturm Graz) sem tartott a többiekkel, akkor talán még Mezey György szövetségi kapitány sem tudta, hogy „Szoki” 1985. április 3-án a Ciprus ellen 2–0-ra megnyert vb-selejtezőn (amelyen gólt szerzett), Nyíl pedig októberben Walesben (3–0 ide) volt utoljára válogatott…

A túrán Dél-Korea, Algéria és Mexikó (mind vb-résztvevő) voltak a tervezett ellenfelek. Az is kiderült, a december 14-i, tolucai Mexikó–Magyarország találkozót 38 országban félmilliárd néző láthatja, a rendezők főpróbaként tekintettek az eseményre, a mieink minden lépését a biztonsági szolgálat vigyázta. Toluca megviselte a mieinket: nemcsak az akklimatizációval volt gond, hanem a 2800 méteres magassággal is.

Játékosaink légszomjra panaszkodtak, de a mexikói sorsolással elégedettek voltak

Nagy József, a Haladás 25 éves keretújonca elmondta, a levegővétel közben úgy érzi, mintha a légutakra téglapor rakódna, s ez az érzés két-három percig is eltart. Ehhez a szintén újonc Bognár György hozzátette: „A ritkább levegőben a légellenállás csökkenése miatt úgy megy a laszti, mint az ágyúgolyó, és ha lepattan a földre, nehéz lekezelni. Ez a kapusokat is gyakran megtréfálja.” A legjobbak között ugyancsak bemutatkozásra váró Szendrei József ezt megerősítette: „Főleg a távoli lövéseknél és az oldalról beívelt labdáknál tréfálhatja meg az embert a századmásodpercnyi differencia.”

Céljainkról Mezey György nyilatkozott: „Meggyőződésem, hogy a Mundialon csak az tud helytállni, aki zökkenőmentes, precíz programot dolgoz ki. Most ez a célunk. A körülmények miatt túl sokat siránkozni nem szabad, fel kell venni a kesztyűt a magaslati klímával, a légszomjjal a vb-n. Aki erre nem képes, az álljon ki a sorból.”

Jótékonysági találkozó a földrengés károsultjaiért nemzeti tizenegyre a három hivatalos válogatott meccs mellett a torna után még egy találkozó várt, a majdani, 1986-os vb-helyszínek közül Irapuato után Leónban is fellépett a csapat, ahol a helyi Club León ellen játszott. A bevételt a szeptember 19-i mexikói földrengés károsultjainak javára ajánlották fel. Ezt a találkozót a magyarok kezdeményezték, még vezetőink is megvásárolták a jegyeket, futballistáink aláírásukkal ellátott labdákat rúgtak a nézők közé. Simán nyertünk 4–1-re, és válogatottunk 1976 óta a legsikeresebb évét zárta.

A mieink Kiprich József 11-esből lőtt góljával – Irapuatóban… – 1–0-ra legyőzték Dél-Koreát, a sajtó dicsérte legjobbjainkat, az El Nacional szerint: „A magyarok egységes, szervezett csapat benyomását keltették. Fizikai erejükkel és gyorsaságukkal bármilyen védekező csapat ellen a maguk javára tudják fordítani az eredményt.” Az Esto kiemelte: „A magyar válogatott taktikailag remekül felfegyverzett csapat, szervezett védekezése mellett sok támadást vezet, s ez nagy szó a mai passzív futballban.” Az ellenfél szakvezetője, Kim Dzsong Nam elégedetten nyugtázta: „Kellemetlen emlék a magyarok elleni 1954-es vb-mérkőzés, amikor 9:0-ra kikaptunk. Az első félidőben ennek a katasztrófának a réme érződött játékosaimon, meg voltak szeppenve. A második félidőben, azt hiszem, egyenrangú partnerek voltak. Kikaptunk, de nem vagyok elégedetlen, mert Európa egyik legjobb csapatától szenvedtünk vereséget.” Mezey kritikusan értékelt: „Magam is kíváncsi voltam arra, hogy a nehéz körülmények között milyen lesz a teljesítmény. Nos, látszott a zavarodottság, nem tudtuk a saját megszokott ritmusunkat játszani. Az is igaz – és a csapat erejét mutatja –, hogy olykor gyötrődve, de győzni tudtunk. Alakulhatott volna könnyebben is a találkozó, hiszen három-négy százszázalékos helyzetet hagytunk ki.” A kapitány az újpesti Herédi Attila és az MTK-s Bognár György személyében újoncot avatott, „Bogesz” játékával kimondottan elégedett volt, azért játszatta, mert Détári és Nyilasi személyében a nemzeti együttes általában két szervezővel játszott, s ugye bármi megtörténhet (mint ahogyan meg is történt, Nyilasi nem vett részt a vb-n). Dicsérte a legyőzött ellenfelet: „Ragyogóan játszanak kicsiben, könnyedén, okosan passzolnak, és emellett fegyelmezetten védekeznek. Jó a véleményem róluk, de azért a reális különbség nem egy gól közöttünk.”

A közelgő vb-sorsolás előtt a mexikóiak faggatták Mezeyt, mit vár, kapitányunk azt válaszolta, szeretné elkerülni a házigazda Mexikót, és nem szeretné, ha a magyarok Monterreyben játszanának. Nem a tengerszint feletti magassága miatt, a gyárvárosban a füst, a nyári meleg és a pára megnöveli a szmogot, szinte elviselhetetlen a levegő. Az Algéria elleni meccset 3–1-re nyerte meg Magyarország, Szendrei József és Nagy József is bemutatkozott a legjobbak között. Mezey György utána értékelt: „Nagyon hasznos mérkőzést játszottunk, jó ellenféllel. Néha azonban a három gól ellenére akadozott a csapatjátékunk.” A mexikói La Aficion megjegyezte: „A magyarok ízelítőt adtak kivételes képességükből.” Az El Heraldo szerint a Mundialon számolni kell a magyarokkal. Az Esto így vezette fel a házigazda elleni mérkőzést: „Kiváló csapattal játszik a mexikói válogatott. Temperamentumos együttessel, amely rendkívüli fizikai erővel és játékintelligenciával rendelkezik.” Mexikó ellen 2–0-ra vesztettünk, a vasasos Balog Tibor személyében Mezey újoncot avatott a balhátvédposzton. Népsport:

„Csatárainkat viselte meg leginkább a légszomj”. Szövetségi kapitányunk így értékelt: „Ilyen körülmények között a látottaknál többet nem várhattam a csapattól. Mexikó megérdemelten győzött, annak ellenére, hogy elkerülhető gólokat kaptunk. A hazaiak otthonosan mozogtak ezen a magaslaton, mi pedig idegenül.” Az ellenfél szakvezetője, Bora Milutinovics leszögezte: „Egyértelmű, hogy az európaiakra nehéz­ségek várnak Mexikóban, ezek megviselték a magyar csapatot is, de egy szakembernek látnia kell az együttesben rejlő képességeket!”

A Mexikó elleni meccs másnapján kisorsolták a ’86-os vb csoportbeosztását: Magyarország Franciaország, Kanada és a Szovjetunió csapatát kapta ellenfélül a C-csoportban. A mexikói Televisa tv-társaság stúdiójában rendezték a sorsolást, mert az eredetileg kiszemelt kongresszusi központ a szeptemberi földrengés során megsérült, a helyi Szépművészetek Csarnokát pedig a mexikói művészek tiltakozása nyomán nem vehette igénybe a szervezőbizottság…

Aztán fél év múlva a magyar futballban is minden összeomlott.

