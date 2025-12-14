Lukács Dániel: Ami a válogatottnál történt, az nagyon szomorú, de a futballban gyorsan fordul a világ

A Puskás Akadémia támadója két gólt szerzett szombat este a DVTK ellen, Lukács Dániel a találkozó után boldogan értékelt, és nem csak a miskolciak elleni találkozót illetően. A magyar válogatottban ősszel berobbanó Lukács szerint fantasztikus őszt tudhat maga mögött, és ez még akkor is igaz, ha a nemzeti csapattal nem jött össze a világbajnoki selejtezőből a továbbjutás.

LABDARÚGÓ NB I

17. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)

Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.

Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.) AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. ETO FC 17 9 5 3 34–17 +17 32 2. Ferencvárosi TC 16 9 4 3 34–17 +17 31 3. Debreceni VSC 16 8 4 4 25–20 +5 28 4. Puskás Akadémia 17 8 4 5 24–21 +3 28 5. Paksi FC 16 7 6 3 35–25 +10 27 6. Kisvárda 16 7 2 7 18–26 –8 23 7. Zalaegerszegi TE 16 6 4 6 25–22 +3 22 8. MTK Budapest 16 6 2 8 29–32 –3 20 9. Diósgyőri VTK 17 4 6 7 24–29 –5 18 10. Újpest FC 16 4 4 8 21–28 –7 16 11. Nyíregyháza Spartacus 17 3 5 9 18–32 –14 14 12. Kazincbarcika 16 3 2 11 16–34 –18 11