Nemzeti Sportrádió

Lukács Dániel: Ami a válogatottnál történt, az nagyon szomorú, de a futballban gyorsan fordul a világ

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.12.14. 10:06
null
Lukács Dániel nem véletlenül nem ünnepelt góljai után (Fotó: Török Attila)
Címkék
DVTK NB I Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I Lukács Dániel magyar labdarúgó-válogatott
A Puskás Akadémia támadója két gólt szerzett szombat este a DVTK ellen, Lukács Dániel a találkozó után boldogan értékelt, és nem csak a miskolciak elleni találkozót illetően. A magyar válogatottban ősszel berobbanó Lukács szerint fantasztikus őszt tudhat maga mögött, és ez még akkor is igaz, ha a nemzeti csapattal nem jött össze a világbajnoki selejtezőből a továbbjutás.

LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. ETO FC1795334–17+1732
  2. Ferencvárosi TC1694334–17+1731
  3. Debreceni VSC1684425–20+528
  4. Puskás Akadémia1784524–21+328
  5. Paksi FC1676335–25+1027
  6. Kisvárda1672718–26–823
  7. Zalaegerszegi TE1664625–22+322
  8. MTK Budapest1662829–32–320
  9. Diósgyőri VTK1746724–29–518
10. Újpest FC1644821–28–716
11. Nyíregyháza Spartacus1735918–32–1414
12. Kazincbarcika16321116–34–1811
Kapcsolódó tartalom

Lukács Dániel duplájával fordított a Puskás Akadémia a DVTK ellen

A Diósgyőr betalált a hajrá elején, ám a véleményes leshelyzetet követően érvénytelenítették az egyenlítő gólt.

Hornyák Zsolt: Lukács Dániel szürcsölgeti a matéját, de mondtam neki, hagyja Dárdait és Nagy Zsoltot is beleinni

A Puskás Akadémia FC vezetőedzője szerint nagyon fontos három pontot szereztek.

 

DVTK NB I Puskás Akadémia FC labdarúgó NB I Lukács Dániel magyar labdarúgó-válogatott
Legfrissebb hírek

NB I: Kazincbarcika–Paksi FC

Labdarúgó NB I
28 perce

Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

Labdarúgó NB I
2 órája

Barátja féken tartására készül a rutinos Szabó János

Labdarúgó NB I
3 órája

A 100. NB I-es mérkőzésére készülő Szuhodovszki Soma: Volt, hogy elkényelmesedtem

Labdarúgó NB I
4 órája

A Liverpool megerősítette Slot állását; Szuhodovszki Soma a Fradi ellen jubilálhat

E-újság
13 órája

Bodor Boldizsár: Végre volt tartása a csapatnak

Labdarúgó NB I
13 órája

Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

Labdarúgó NB I
15 órája

Hornyák Zsolt: Lukács Dániel szürcsölgeti a matéját, de mondtam neki, hagyja Dárdait és Nagy Zsoltot is beleinni

Labdarúgó NB I
15 órája
Ezek is érdekelhetik