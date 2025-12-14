Lukács Dániel: Ami a válogatottnál történt, az nagyon szomorú, de a futballban gyorsan fordul a világ
A Puskás Akadémia támadója két gólt szerzett szombat este a DVTK ellen, Lukács Dániel a találkozó után boldogan értékelt, és nem csak a miskolciak elleni találkozót illetően. A magyar válogatottban ősszel berobbanó Lukács szerint fantasztikus őszt tudhat maga mögött, és ez még akkor is igaz, ha a nemzeti csapattal nem jött össze a világbajnoki selejtezőből a továbbjutás.
LABDARÚGÓ NB I
17. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–1 (1–1)
Felcsút, Pancho Aréna, 1026 néző. Vezette: Kovács I.
Gólszerző: Lukács D. (19., 47.), ill. Acolatse (10.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|17
|9
|5
|3
|34–17
|+17
|32
|2. Ferencvárosi TC
|16
|9
|4
|3
|34–17
|+17
|31
|3. Debreceni VSC
|16
|8
|4
|4
|25–20
|+5
|28
|4. Puskás Akadémia
|17
|8
|4
|5
|24–21
|+3
|28
|5. Paksi FC
|16
|7
|6
|3
|35–25
|+10
|27
|6. Kisvárda
|16
|7
|2
|7
|18–26
|–8
|23
|7. Zalaegerszegi TE
|16
|6
|4
|6
|25–22
|+3
|22
|8. MTK Budapest
|16
|6
|2
|8
|29–32
|–3
|20
|9. Diósgyőri VTK
|17
|4
|6
|7
|24–29
|–5
|18
|10. Újpest FC
|16
|4
|4
|8
|21–28
|–7
|16
|11. Nyíregyháza Spartacus
|17
|3
|5
|9
|18–32
|–14
|14
|12. Kazincbarcika
|16
|3
|2
|11
|16–34
|–18
|11
