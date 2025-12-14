MSÚSZ: pályázati felhívás az Év közösségi sporteseménye címre

„Felhívással fordulunk a sporteseményeket rendezőkhöz, szervezőkhöz, azokon résztvevőkhöz, javasoljanak eseményt, eseményeket – írja honlapján a Magyar Sportújságírók Szövetsége. – A jelöléseket 2025. december 19., péntek éjfélig, a [email protected] e-mail-címre kérjük elküldeni, rövid indoklás kíséretében. A beérkezett pályázatok alapján az MSÚSZ elnöksége dönt a győztesről.”

Az Év közösségi sporteseménye-díjat immár a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságának „Sportoló Nemzet” programja támogatja.

A korábbi győztesek: a Budapesti Sportszövetségek Uniója által szervezett Családi sportnap a Margitszigeten (2019), Streetball Challenge Hungary (2020), a debreceni Buzánszky Jenő Kupa kispályás labdarúgótorna (2021), a Balaton-átúszás (2022), Hátsó Füves futballmentő túra (2023), Kárpát-medencei Egyetemek Kupája (2024).