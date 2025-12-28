Nemzeti Sportrádió

Magyar játékossal írja történelmét az MLS tartalékbajnokságának új klubja

R. D. P.R. D. P.
2025.12.28. 11:34
null
Tanyi Barnabás legutóbb a szlovén bajnokságban szerepelt (Fotó: NK Aluminij)
Történetének első igazolását jelentette be a jövőre debütáló Connecticut United FC: az MLS tartalékbajnokságában szereplő amerikai klub egy magyar labdarúgót, Tanyi Barnabást szerződtetett – szúrta ki a Jenkifoci.

Magyar futballista lett az MLS Next Pro ligában 2026-ban bemutatkozó Connecticut United FC történetének első játékosa. A Major League Soccer tartalékbajnokságában többségében MLS-klubok második csapatai szerepelnek, ám néhány független egyesület is helyet kap a sorozatban – ezek egyike az újonc Connecticut United.

A klub hivatalos bejelentése szerint az első érkező a 23 éves Tanyi Barnabás, aki a szlovén élvonalban szereplő NK Aluminij Kidricevótól teszi át székhelyét az Egyesült Államokba.


A Debrecenben született Tanyi számára nem lesz ismeretlen közeg az amerikai futballvilág: korábban a Detroit City FC akadémiáján nevelkedett, majd a USL Championshipben – az Egyesült Államok másodosztályú bajnokságában – is pályára lépett, így már rendelkezik tapasztalattal az észak-amerikai rendszerben.

 

