Nemzeti Sport Gála: négy kategóriában is bemutatta az MSÚSZ, kik közül kerül ki a 2025-ös év legjobbja

A korábbi évekkel ellentétben most nem egyszerre, hanem két különböző napon nevezik meg az egyes kategóriák jelöltjeit. Hétfőn négy kategória jelöltjeit mutatta be az M4 Sport Nemzeti Sporthíradójában az MSÚSZ, illetve annak elnöke, Szöllősi György, lapunk főszerkesztője, akivel Bittmann Emil, a Nemzeti Sporthíradó főszerkesztője beszélgetett.

Kedden további öt kategória tíz-tíz esélyesét nevezik meg, akik közül kikerül a végső győztes.

Az Operaházban megrendezendő gálaest két nagykövete, korábbi Év sportolói, a kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó Nagy Tímea és a hétszeres világválogatott labdarúgó Détári Lajos lesz. A 68. Nemzeti Sport Gála fővédnöke Magyarország köztársasági elnöke, Sulyok Tamás, aki díjátadóként is szerepet vállal az eseményen.

Szendi János (balra) és Bácsi Bernát már tavaly is a jelöltek között szerepelt az év fogyatékos csapatai között (Fotó: Árvai Károly)

AZ ÉV FOGYATÉKOS CSAPATA CÍMRE JELÖLTEK

ASZTALITENISZ VEGYESPÁROS (MSZSZ, Bácsi Bernát, Jakucs Edina)

FÉRFI ASZTALITENISZ PÁROS (MSZSZ, Bácsi Bernát, Szendi János)

FÉRFI ATLÉTAVÁLTÓ (MSZSZ, Velkey-Guth Ádám, Fekete Ákos, Mezei Gergő, Zilaj Csaba)

HÓFUTÓ VEGYES VÁLTÓ (MSOSZ, Szóráth Sándor, Sándor Béla, Kollarics Hajnalka Vivien, Gerbosics Kitti)

KEREKESSZÉKES VÍVÓVÁLOGATOTT (MPB, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Nádasdy Anna, Zsombok Helga)

LABDARÚGÓ-CSAPAT (MSOSZ, Szűcs Norbert, Hegyi István, Herendi Ferenc, Kovács Mihály, Szabó József, Lengyel Zoltán, Rácz Bálint, Bolla Márk, Berezvai István, Bakacs Dániel, Berezvai Tamás, Pogonyi Attila, Girhiny Ödön, Dimák Zsolt)

SZERVÁTÜLTETETT RÖPLABDA-VÁLOGATOTT (MSZSZ, Almagro Carmen, Andrási Miklós, Csengődi Éva, Fekete Ákos, Gere József, Gyöngyösi Attila, Orbán Attila, Quittner Péter, Somogyi Farkas Tamás, Somogyi Farkas Pál. Szendi János)

TÁJFUTÓ FÉRFI VÁLTÓ (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Mihályi Ferenc)

TÁJFUTÓ SPRINT VEGYES VÁLTÓ (MHSSZ, Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Szabó Nóra, Szűcs Nikolett)

ÜLŐRÖPLABDA NŐI VÁLOGATOTT (MPB)

A győri női kézicsapatot is a jelöltek között találjuk (Fotó: Török Attila)

AZ ÉV SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK A HAGYOMÁNYOS CSAPATSPORTÁGAK KATEGÓRIÁBAN

AEROBIK-VÁLOGATOTT

AZ FTC-TELEKOM FÉRFI VÍZILABDA-CSAPATA

FÉRFI JÉGKORONG-VÁLOGATOTT

NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

A GYŐRI AUDI ETO KC NŐI KÉZILABDACSAPATA

FÉRFI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT

NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT

A FERENCVÁROS LABDARÚGÓ-CSAPATA

FÉRFI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT

NŐI RÖPLABDA-VÁLOGATOTT

Ekler Luca idén távolugrásban világbajnok lett (Fotó: Kovács Péter)

AZ ÉV FOGYATÉKOS NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

BIATOVSZKI MIRA (MHSSZ, sportlövészet)

BOROS TAMARA (MHSSZ, úszás)

EKLER LUCA (MPB, atlétika)

GÁL NIKOLETT (MHSSZ, atlétika)

GYURKÓ ALEXANDRA (MSZSZ, úszás)

JAKUCS EDINA (MSZSZ, asztalitenisz)

KÁKOSY OLÍVIA (MPB, karate)

KISPATAKI SZILVIA (MSZSZ, darts)

KOLLARICS HAJNALKA VIVEN (MSOSZ, hófutás)

KONKOLY ZSÓFIA (MPB, úszás)

Takács Boglárkát is jelölték az év női sportolója díjra (Fotó: Török Attila)

AZ ÉV NŐI SPORTOLÓJA CÍMRE JELÖLTEK

CSIKÓS ZSÓKA (kajakos)

FÁBIÁN BETTINA (úszó)

GUZI BLANKA (öttusázó)

JÁSZAPÁTI PETRA (rövid pályás gyorskorcsolyázó)

KESZTHELYI RITA (vízilabdázó)

MÁRTON LUANA (tekvandós)

MÁRTON VIVANA (tekvandós)

ÖZBAS SZOFI (cselgáncsozó)

TAKÁCS BOGLÁRKA (atléta, sprinter)

TÖRŐCSIK ZSÓFIA (búvárúszó)