Megvan Mozambik első győzelme az Afrika-kupán, Gabon volt az áldozat

Az 1. fordulóban egyaránt 1–0-s vereséget szenvedett Gabon és Mozambik összecsapása előtt egy dolog volt biztos, a vesztes csapat számára pokoli nehézzé válik a továbbjutás elérése, míg a győztes nagy lépést tesz a legjobb 16 felé. Ennek szellemében a csapatok – ha nem is feltétlenül látványos, de – sok helyzetet hozó játékkal rukkoltak elő az első félidőben. A labdát valamivel kevesebbet birtokló Mozambik járt közelebb a vezetés megszerzéséhez, s ez végül a félidő hajrájára fordulva Faisal Bangal góljával sikerült is. Sőt, néhány perccel később Geny Catamo magabiztosan értékesített büntetőjével már kétgólos volt a „Mambák” előnye. Igaz, a szünet még messze volt, az öt perc hosszabbítás utolsó momentumaként pedig az Olympique Marseille-ben szereplő veterán csatár, Pierre-Emerick Aubameyang pofozta be egy távolról leadott lövés után a kapusról kipattanó labdát a hálóba, ezzel visszahozta a gaboni reményeket a második félidőre.

Amiket aztán úgy tűnt, Diogo Calila a látványos fejesével szertefoszlat mindössze hét perccel a szünet után. A gaboniak viszont nem adták fel, és nagy erőket mozgósítottak a szépítésért. Ez a 76. percben sikerült, amikor egy szöglet után nagy kavarodás alakult ki a mozambiki kapu előtt, végül Alex Moucketou-Moussounda kotorta be a kapuba a labdát. A második félidőben is sok, hét perc ráadás várt a csapatokra, amelynek az elején úgy nézett ki, Mozambik végleg eldönti a találkozót, ám a játékvezető les miatt nem adta meg Catamo újabb találatát. Így maradt a 3–2-es győzelem, ami az Afrika-kupán hatodik alkalommal szereplő dél-kelet afrikaiak számára – négy döntetlen és 11 vereség után – az első volt ebből a fajtából az afrikai kontinenstorna történelme során.

35. AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

1. FORDULÓ

F-CSOPORT

Gabon–Mozambik 2–3 (Aubameyang 45+5., Moucketou-Moussounda 76., ill. Bangal 37., Catamo 42., Diogo Calila 52.)

Az állás: 1. Elefántcsontpart 3 pont (1–0), 2. Kamerun 3 pont (1–0), 3. Mozambik 3 pont (3–3), 4., Gabon 0 pont (2–4)

KÉSŐBB

E-CSOPORT

16.00: Egyenlítői-Guinea–Szudán

18.30: Algéria–Burkina Faso

Az állás: 1. Algéria 3 pont (3–0), 2., Burkina Faso 3 pont (2–1), 3. Egyenlítői Guinea 0 pont (1–2), 4. Szudán 0 pont (0–3)

F-CSOPORT

21.00: Elefántcsontpart–Kamerun

A hat csoportból az első két-két helyezett, valamint a négy legjobb csoportharmadik jut be a kieséses szakaszba.

A MENETREND

Csoportmérkőzések: december 21–31.

Nyolcaddöntő: január 3–6.

Negyeddöntő: január 9–10.

Elődöntő: január 14.

A 3. helyért: január 17.

Döntő: január 18.