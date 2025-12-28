Kézilabda: száz találat fölött az ifjú gólvadászok

Lejátszották az utolsó 2025-ös mérkőzéseiket a korosztályos fiú első osztályú kézilabda-bajnokságban szereplő játékosok. Az évad feléhez érve megfelelő az alkalom, hogy áttekintsük, mely fiatalok zárták a legeredményesebben az őszi időszakot; a góllövőlisták vezetői közül többen is átlépték már a százgólos határt, és jó eséllyel pályáznak rá, hogy az alapszakasz végére a kétszázas szintet is „megugorják”.

Kezdjük a legidősebbekkel, vagyis az U20-as korosztállyal: az ifiknél a Kelet-csoportban Dobák Tamás vezeti a góllövőlistát, a kilencedik helyen telelő VS Dunakeszi játékosa 11 mérkőzésen 103 gólt szerzett, ez a csapata találatainak több mint negyede. Nyugaton a NEKA-s Draskovics Valér is száz fölé jutott, tizenkét meccsen lépett pályára a bajnokságban az ősszel, és 120 alkalommal talált be az ellenfél hálójába. A fiatal az NB I/B-ben meccsenkénti ötgólos átlagot hoz, és a teljesítményének hála már a felnőttélvonalban is bemutatkozhatott, négy NB I-es összecsapáson volt a nagycsapat keretének a tagja, az első góljait is megszerezte már a ligában.

Az U18-asok bajnokságában keleten a kilencedik helyen álló DEAC kézilabdázója, Martinkovics Péter 11 bajnokin 104 gólnál jár, míg nyugaton Tolnai Gellért nemcsak a góllövőlista, hanem a tabella első helyének is örülhet:

96 találatával nagy szerepe van benne, hogy a Széchenyi István Egyetem HT Éles együttese hibátlan mérleggel vezeti a csoportot.

Martinkovics Péter Fotó: Kurucz Máté

Az U16-os bajnokságról sem feledkezünk meg: keleten a gyöngyösi Juhász Balázs 81-ig jutott, keleten pedig Peidl Bálint ünnepelhetett 105-ször gólt. Az említett Tolnaihoz hasonlóan az ő csapata, vagyis a Veszprémi KKFT is a csoportja első helyen fordul rá 2026-ra.

(Kiemelt képünkön: Draskovics Valér Forrás: NEKA)