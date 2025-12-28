Nemzeti Sportrádió

Világbajnokok, BL-győztesek és klublegendák vonultak vissza 2025-ben

2025.12.28. 11:48
Marcelo ötször hódította el a Bajnokok Ligája-trófeát a Real Madriddal (Fotó: Getty Images)
labdarúgás 2025 visszavonulás
Ahogy 2025 a végéhez közeledik, a sportvilág is egy korszak lezárását éli meg: számos ikonikus futballista jelentette be visszavonulását. Világbajnokok, Bajnokok Ligája-győztesek és klublegendák intettek búcsút az aktív játéknak, akik több mint másfél évtizeden keresztül formálták a modern labdarúgást.

2025 nem csupán egy újabb év volt a futball történetében, hanem egy igazi búcsúesztendő is. Olyan játékosok fejezték be karrierjüket, akik generációk számára jelentettek etalont posztjukon.

Sergio Busquets, minden idők egyik legjobb védekező középpályása, az FC Barcelona után az Inter Miamiban zárta le pályafutását. Lionel Messi, Jordi Alba és Luis Suárez oldalán az MLS nagydöntőjében lépett pályára utoljára. Karrierje során 38 trófeát nyert, köztük több Bajnokok Ligáját és a 2010-es világbajnoki címet.

Jordi Alba szintén 2025-ben köszönt el a futballtól. Az FC Barcelona és a spanyol válogatott korábbi balhátvédje – sokak szerint posztja egyik legjobbja – Busquetshez hasonlóan az MLS-győzelem előtt jelentette be visszavonulását.

Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup Final
Sergio Busquets és Jordi Alba rengeteget játszottak együtt (Fotó: Getty Images)

Marcelo, a Real Madrid legendás bal oldali védője, pályafutását ott fejezte be, ahol elkezdte: a Fluminensénél. A BL-t ötször megnyerő brazil hátvéd második riói időszaka nem alakult jól, szerződését felbontották, fél évvel később pedig hivatalosan is visszavonult.

Samuel Umtiti története fájdalmas emlékeztető a futball árnyoldalaira. A francia védő kulcsszerepet játszott a 2018-as világbajnoki címben, ám súlyos térdsérülése ellenére vállalta a tornát, ami végül derékba törte karrierjét. A csúcsformáját sosem tudta visszanyerni.

Pepe Reina 43 évesen zárta le pályafutását. Az FC Barcelona-nevelés kapus a Villarrealban és a Liverpoolban vált igazán ismertté, utolsó mérkőzésén pedig – némileg ironikus módon – piros lapot kapott az Inter ellen.

Mats Hummels áprilisban jelentette be visszavonulását az AS Románál, ám végső búcsúját egy Borussia Dortmund–Juventus barátságos mérkőzésen vette. A német védő a Bayern és a Dortmund színeiben is meghatározó alak volt.

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final
Mats Hummels a 2010-es évek közepén élete formájában teljesített (Fotó: Getty Images)

A belga „aranygeneráció” két oszlopa, Jan Vertonghen és Toby Alderweireld is elköszönt. Vertonghen Belgium történetének legtöbbszörös válogatottjaként vonult vissza, míg Alderweireld a Royal Antwerp színeiben, bajnoki címmel koronázta meg pályafutását.

Carlos Vela különleges karrierutat járt be: az Arsenalnál nem tudott berobbanni, de a Real Sociedadnál és a Los Angeles FC ikonjaként maradandót alkotott. Az MLS-ben 2019-ben MVP lett, 34 gólos idényével történelmet írt.

José Callejón a Napoli emlékezetes csapatának volt kulcsembere, míg Felipe Melo harcosságával és vezetői szerepével vált ismertté Európában és Brazíliában egyaránt. Adam Lallana részese volt Jürgen Klopp sikerkorszakának Liverpoolban, de a Southamptontól vonult vissza.

Simon Kjær nemcsak klubkarrierje, hanem emberi nagysága miatt is emlékezetes marad: a 2020-as Európa-bajnokságon Christian Eriksen életét mentő fellépése örökre beírta nevét a futballtörténelembe. A dán védő már az edzői pályára készül.

Denmark v Tunisia: Group D - FIFA World Cup Qatar 2022
Christian Eriksen és Simon Kjaer 2022-ben – igazi kapitányok (Fotó: Getty Images)

2025 tehát nemcsak az eredményekről szólt, hanem az elköszönésről is...

 

