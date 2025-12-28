Nagy Péter: Már nem eltűnt sportág látszatát keltjük

– Mit tapasztalt márciusban, amikor átvette a szövetség irányítását Dobos Imrétől?

– A klubok nagyon várták a változást, mellém álltak, és láthatóan megkönnyebbültek, amikor megválasztottak elnöknek – válaszolta Nagy Péter a Nemzeti Sport kérdésére. – Sejteni lehetett, hogy nagy a baj, ám ezzel akkor szembesültünk igazán, amikor átvettük a szövetség vezetését. Tudtuk, hogy nem lesz fenékig tejfel minden, ami be is igazoldódott. De ha nem hinnénk abban, hogy lehet változtatni, akkor bele sem vágtunk volna.

– Melyek voltak az elsődleges feladatok a munka megkezdésekor?

– Gyakorlatilag minden fel lett égetve, nem volt főtitkár, szövetségi kapitány és elnökség sem – a háttérirányítás megszervezése volt az első dolgunk. Utána rá kellett feküdnünk az alapszabály demokratikusabbá tételére, mert finoman fogalmazva sem volt megfelelő. Majd próbáltunk szponzorokat keresni, és olyan projektekbe belevágni, amelyek a sportágunk népszerűsítését szolgálják.

– Például?

– A Sport Tv-vel már nyáron megállapodtunk az országos bajnokságunk közvetítéséről, ezt mérföldkőnek tekintjük. A diákolimpiát szerettük volna visszahozni a sportágunk vérkeringésébe, felvettük a kapcsolatot a Magyar Diáksportszövetséggel, amellyel szinte rögtön sikerült megállapodni. Az Országos Sportegészségügyi Intézettel is elkezdtünk levelezni, mert szerettük volna az életkor-szabályozásunkat tízről hat évre csökkenteni. Mindkét félnek elfogadható megállapodás született, természetesen jelentős szabályozások vonatkoznak arra, milyen terhelést kaphatnak a legkisebbek. Szerencsére szponzorokat is találtunk, ennek nagyon örülünk, hálásak vagyunk érte. Jólesnek a visszajelzések, látják, hogy valami megindult, már nem eltűnt sportág látszatát keltjük, megmutatjuk, hogy ki lehet törni onnan, ahol voltunk.

– Mennyire elégedettek az idei eredményekkel?

– A sportolóink azt a szintet hozták, ahol jelenleg tartanak. Külön örültem az egyéni csúcsoknak, ha elérik a versenyzők, azt jelenti, mindent megtettek – hogy ez mire elég a nemzetközi porondon, már más kérdés. Jó közösség alakult ki, újra voltak edzőtáborok is, ahol fejlődtek a sportolóink. A felnőttválogatottjaink nagyszerű eredményeket értek el, Árva Cintia visszafogyott, miközben erőben nem veszített sokat, Mitykó Veronika ugyancsak kiemelendő, nehéz éven, két klubváltáson van túl, ezen túllendülve teljesített remekül. A fiúknál is biztató jeleket látok, visszajött a tűz, ami remélem, kitart a következő időszakra is.

– A nemzetközi szövetség új súlycsoportrendszert alakított ki idén. Milyenek az első tapasztalatok?

– Valószínűleg így marad, de hallottuk azt is, hogy adott esetben még változtathatnak rajta. Amennyiben mégis elfogadják, nincs más teendőnk, mint alkalmazkodni hozzá. Nem számít, hogy szerintünk mennyire jó vagy nem, nincs beleszólásunk, az adott helyzetből kell a lehető legtöbbet kihozni.

– Melyek lesznek a következő év legfontosabb feladatai?

– Szeretnénk tovább haladni a megkezdett úton. Nem gondolom, hogy ugyanennyi változást jövőre is elérhetünk, mert amit lehetett, megtettünk, de folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket. Szeretnénk még szponzorokat találni, ezáltal minél több támogatást adnánk a sportolóknak, az edzőknek és a kluboknak. A Széchenyi István Egyetemmel is kialakulóban van az együttműködés, ha minden jól megy, Pécs és Budapest után februárban már Győrben is lehet jelentkezni az egyetemen súlyemelőedző-képzésre. Bízom benne, hogy minél több versenyzőt utaztathatunk nívós nemzetközi megméretésre és abban is, hogy sportolóink ezt eredménnyel hálálják meg.



