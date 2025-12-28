Tom Brady mellett hány irányítónak van hely? Íme, az elmúlt 25 év tíz legjobb NFL-játékosa

A SZABÁLYOK ÉS A LEMARADÓ POSZTOK

Hogyan gondolkodtunk? Vetődik fel a kérdés, hiszen egy hasonló tízes listát egyetlen NFL-szezonból sem könnyű összeállítani, hát még negyedévszázadból. A felállított alapszabály az volt, hogy a felkerülő játékos minimum öt idényt lehúzzon a ligában a 2000-es években, de még így is akadt hatalmas kimaradó: minden idők legjobb elkapója, Jerry Rice hivatalosan teljesíti ezt a követelményt, 2005-ig kerettag volt az NFL-ben, de ő egyértelműen a kilencvenes évek királya, csúcsteljesítményét negyvenhez közel és felett már érthetően nem tudta átmenteni az új évezredre, így természetesen kimaradt.

Igyekeztünk ezek mellett posztok szerint, súlyozva válogatni. Az irányító a legfontosabb poszt, így képviselői négyen kerültek a listára, amelyen így egyből csupán hat hely maradt. Őket két elkapó, egy futó, egy támadófalember és két védő követi, ami persze nem fair, de a felsorolt posztok épphogy lemaradó extraklasszisai is megemlítésre kerülnek. A poszt, amely teljesen kimaradt támadóoldalról, az a tight end, pedig a New England Patriots visszavonult legendája, Rob Gronkowski nem volt tőle messze, hogy bekerüljön, egy top 15-ös listára minden bizonnyal felférne. No, de ennyit a magyarázkodásból, jöjjön a lista!

AZ IRÁNYÍTÓK

Őszintén, úgy érzem, itt volt a legegyszerűbb dolgunk rábökni négy játékosra, ami még akkor is igaz, ha több név is szóba került. A New Orleans Saints egyszeres bajnok, visszavonult legendája, Drew Brees volt a legközelebb a kiválasztott négyeshez, de a 2004-es draft három sztárja, Eli Manning, Ben Roethlisberger és Philip Rivers neve is szóba került más-más okokból. Sőt, egy öt év múlva készülő listán már a korábbi 1/1-es, bajnok, nemsokára könnyen lehet, hogy alapszakasz-MVP Matthew Stafford is helyet követelhetne magának, főleg, ha az LA Ramsszel idén újra bajnok lesz, de most komolyabban még nem számoltunk vele.

Akik viszont felkerültek... Nem lehet a sort nem Tom Bradyvel kezdeni. Nemcsak az első QB, akit felírtunk, hanem úgy összességében is könnyűszerrel a lista első helyezettje, minden idők legjobbja a posztján, a sportágban. A hétszeres bajnok legendához máig annyi rekord kötődik, amit még felsorolni is komoly kihívás lenne. A sztorit mindenki ismeri, hatodik körös választásból kezdő New Englandben, ahol összesen kilenc döntőt játszott szűk húsz év alatt, amelyből hatot megnyert, majd pályafutását a Tampa Bay Buccaneersnél zárta, ahol első évében azonnal gyűrűt nyert. Háromszor lett alapszakasz-MVP, ötször Super Bowl-MVP, 15x választották be a Pro Bowlba és csaknem 90 ezer yardot passzolt… csak az alapszakaszban. 2022-ben végleg visszavonult, de az biztos, hogy az első helye még sokáig nem forog veszélyben.

Vagy mégis? Vannak, akik már ettől a kérdéstől rosszul lesznek, pedig Patrick Mahomes karrierkezdése sokakat elgondolkodtatott arról, hogy lehet-e kihívója Bradynek a GOAT-vitában (ki minden idők legjobbja?). Nos, ebbe egyelőre felesleges belemenni, az viszont tény, hogy Mahomes bőven aktív, 30 éves játékosként is simán felkerült a listánkra, s már most elképesztő karrierrel rendelkezik. Az idei volt a nyolcadik éve a Kansas City Chiefs kezdőirányítójaként, eddig hét évből kétszer lett alapszakasz-MVP, hétszer jutott rájátszásba, öt döntőt játszott és háromszor nyert Super Bowlt – természetesen mindannyiszor a döntő legértékesebb játékosa lett. Elképesztő statisztikák köthetők hozzá már most, de karrierje második, talán legfontosabb szakasza csak most következik, hiszen elmúlt 30, de a Chiefs-projekt megakadt, idén gyengébb volt a csapat, a rájátszásba sem jutott be, ő pedig elszakította térdszalagját, így hosszú, közel egyéves kihagyás vár rá. Ha abból ő és csapata is úgy jön vissza, mintha kis túlzással mi sem történt volna, s tovább növeli címei számát, akkor még az elején említett GOAT-vitára is visszatérhetünk egyszer…

Van még aktív játékos a QB-k között, persze lehet, ez csak jelentleg igaz állítás, s mondjuk néhány hét múlva már nem lenne az. Aaron Rodgers az NFL történetének egyik legellentmondásosabb karaktere, képességeit elvitatni azonban valóságos bűn lenne. A Green Bay Packers egyszeres bajnok legendája hihetetlen teljesítményre volt képes fénykorában, aztán pályán kívüli tevékenységeivel, nyilatkozataival és ezzel együtt játékának romlásával elérte, hogy kevesebbet említsék a legjobbak között, pedig… Rodgers a Packers játékosaként összesen négyszer lett az NFL-alapszakasz legjobbja, majd 18 évet követően 2023-ban csapatot váltott, de a New York Jetsnél megégett – ahogy korábban sokan mások. Idén, 42 évesen úgy döntött, tesz még egy próbát a Pittsburgh Steelersnél, amellyel jelenleg jó esélye van rá, hogy bejusson a rájátszásba, karrierje során talán utoljára. Nem Super Bowl-esélyes a Steelers, ő sem játszik már úgy, mint fénykorában, de ki ne szeretne látni januárban tőle egy csodamenetelést? Főleg, ha ez az utolsó tánc?!

A QB-sor végén (persze csak felsorolás szintjén) minden idők talán legnagyobb NFL-tehetsége (értsd: prospectje), Peyton Manning. Az Indianapolis Colts és a Denver Broncos legendája fantasztikus karrierje során összesen két Super Bowlt nyert, miközben négy döntőt játszott, de a mai napig ő rendelkezik minden idők legtöbb alapszakasz-MVP-címével, szám szerint öttel. A sérülések miatt nem jutott neki olyan hosszú karrier, mint Bradynek vagy Rodgersnek, de így sem panaszkodhatunk, előbbi irányítóval elképesztően izgalmas és legendás csatákat vívott, a Coltstól való távozása után meg tudott újulni, s 2013-ban minden idők talán legemlékezetesebb egyéni idényét játszotta a Broncosban: passzolt 55 touchdownt és több, mint 5500 yardot (máig rekord mindkettő) az alapszakaszban, aztán Super Bowlt játszott. Karrierjét 2016-ban, egy bajnoki címmel fejezte be Denverben, majd ellovagolt a naplementében.

AZ ELKAPÓK

Miután előre meghatároztuk, hogy összesen két elkapó számára lesz hely a top 10-ben, itt sem volt nehéz dolgunk, hiszen rengeteg remek képviselője van a posztnak, de ketten talán kiemelkednek az elmúlt 25 évben. A legközelebb a felkerüléshez Larry Fitzgerald, az Arizona Cardinals legendája állt, aki 2004 és 2020 között a konzisztencia megtestesítőjeként szállított összesen több, mint 17 ezer elkapott yardot. Persze meg kell említeni olyan neveket is, mint Antonio Brown, Julio Jones vagy Marvin Harrison, de sokakat ide lehetne sorolni…

Jöjjenek viszont azok, akik ott vannak a legjobb tízben: Calvin Johnson Jr. és Randy Moss. Előbbi az NFL történetének talán legjobb becenevével rendelkezik, Megatron, de természetesen erényei ennyiben nem merülnek ki. Számok, statisztikák alapján sokakat elé lehetne helyezni, hiszen mindössze kilenc idényt töltött a ligában, 30 évesen visszavonult – nem akart a Detroit Lionstól távozni, de ott nem látta, hogyan lehetne sikeres maradék éveiben. Johnson kilencből ötször átlépte az 1200 elkapott yardot, legjobb évében máig rekordnak számító 1964 yardot kapott el az alapszakaszban. Szintén négyszer jutott el legalább 12 elkapott touchdownig, 2011-ben tizenhatot szállított. Aki látta játszani, aligha kérdőjelezi meg helyének jogosságát.

Ami Randy Mosst illeti, őt még 2000 előtt, 1998-ban drafolta a Minnesota Vikings, de karrierje érdemi részét már az új évezredben teljesítette. Sosem lett bajnok, pedig a 2007-es idény végén a Patriots játékosaként közel járt hozzá: az alapszakaszban 1500 yard mellett 23 (!) TD-t termelt, a Tom Brady vezette csapata hibátlan, 16–0-s mérleggel zárt, Super Bowlba jutott, de ott kikapott a New York Giantstől. Moss kilencszer (!) elérte a legalább 10 touchdownt és tízszer az 1000 elkapott yardot. Karrierjét összesen több, mint 15 000 yarddal és 156 TD-vel zárta. Legenda.

A FUTÓ

Lehetne, ezúttal mégsem tartunk hosszú felsorolást. A jelenleg is aktív Christian McCaffrey neve gyorsan szóba került, mint a legjobban elkapó futó az elmúlt 25 évben, vele a szintén aktív, későbbi „győztes” is csatlakozott a beszélgetéshez, de az igazi verseny sokáig LaDainian Tomlinson és Adrian Peterson között zajlott. Utóbbi kettő érdemeinek felsorolása nélkül elég, ha csak annyit mondunk, ők ketten a legutóbbi futók, akik az irányítók vezérelte ligában alapszakasz-MVP-címet tudtak nyerni, mindkettejüknek helye lenne dominanciájuk miatt a legjobb tízben, s lehet is a választásunkkal vitatkozni, de végül egyikre sem esett a választás.

Merthogy a befutó Derrick Henry lett, aki máig aktív, s magyar idő szerint épp ma éjjel futott a Green Bay Packers ellen 216 yardot és négy touchdownt a Baltimore Ravens játékosaként. Persze nem emiatt került fel a listára, de ez is mutatja, még mindig képes elit teljesítényre, hiába múlt el 31 éves, s ez a tizedik szezonja. Henry idén hetedszer érte el legalább az 1000 futott yardot és nyolcadszor a 10 futott touchdownt, az elmúlt évtized messze legdominánsabb futója, kérdés nélkül első körös Hall of Famer, aki sosem lett bajnok (a csúcsa a Tennessee Titans játékosaként egy főcsoportdöntő volt), de erre talán még lesz lehetősége, ha van még benne egy-két szezon... Éjjeli teljesítménye egyébként ténylegesen mérföldkő volt, hiszen fellépett a tizedik helyre a minden idők legtöbb futott yardjait összesítő listán, s nála már csak hárman futottak több hatpontost az NFL-történelemben. Először túlzásnak tűnt, de csak azért, mert még aktív, nem az: nálunk ő az elmúlt 25 év legjobb running backje.

A TÁMADÓFALEMBER

Joe Thomas. Az ő neve jutott eszünkbe először, s ő is került fel a listára, még akkor is, ha nem állítjuk, hogy nem voltak komolyan vehető kihívói. Főleg Zack Martin, Dallas Cowboys-legenda és a máig aktív, a San Francisco 49erst erősítő Trent Williams versenyzett a bekerülésért, ám végül mindketten alulmaradtak, mutatjuk, miért.

A Cleveland Browns legendája csapatszinten nem tudhat magának sikeres karriert, de végig kitartott az őt választó franchise mellett úgy, hogy egy évtizeden át a liga legjobb bal oldali tackle-je volt. A Hall of Fame falember összesen tizenegy idényt töltött az NFL-ben, mindezt úgy, hogy több mint tíz éven át, 10.363 snapen keresztül folyamatosan csapata rendelkezésére állt, egyetlen (!) játékot sem hagyott ki, majd jött egy sérülés, utolsó évében már csak hét meccsen játszott, s visszavonult. Joe Thomas mind a tíz említett évben pro bowler lett, s mindösszesen 30 sacket engedett 21 különböző irányítóját védve, ami a meccsenkénti 0.18-as átlagot sem éri el… elképesztő.

A VÉDŐK

No, hát ha eddig nem volt könnyű dolgunk, akkor mit mondjunk a védőknél? Nem egy posztról, hanem az összes védőjátékos közül kellett kettőt kiválasztanunk az elmúlt 25 évből, borzasztóan nehéz feladat, vannak is elképesztő rezümével rendelkező kimaradók. Menjünk sorba a posztokon… A safetyk közül a Baltimore Ravens legendája, Ed Reed járt legközelebb a felkerüléshez, de cornerback sincs a listán, pedig Darrelle Revis, Richard Sherman vagy éppen Charles Woodson könnyedén ott lehetne, hogy a két legutóbbi CB-ről, aki Év védője címet nyert (Stephon Gilmore és Patrick Surtain II), még ne is beszéljünk... A belső linebeckerek közül a sérülések miatt „idő előtt” visszavonuló egyszeres védő MVP, Luke Kuechly a legnagyobb lemaradó, passzsiettetőkből pedig rengeteg, a listára való felkerülésre érdemes név van... A háromszoros védő MVP J.J. Watt vagy éppen a ligát jelenleg domináló Myles Garrett, de említhetjük Terrell Suggst, Michael Strahant vagy éppen Julius Pepperst is.

No, de akkor kik vannak fent? Az első név a kétszeres védő-MVP, a rettegett Ray Lewis volt, aki eszünkbe jutott, s fent is maradt a listán. A keménységéről – olykor brutalitásáról – is ismert linebecker természetesen a Hall of Fame tagja, 12-szeres Pro Bowler, kétszeres Super Bowl-győztes és egyszeres döntő MPV, kétszer lett az év legjobb védője az alapszakaszban. Amellett, hogy fantasztikus számai vannak, s a posztján éveken át dominált, elévülhetetlen, jellegzetes karakter.

Fotó: Rob Tringali

A másik játékos felkerülése még egyértelműbb volt, ő az elmúlt 25 év legjobb (!) védője: Aaron Donald. A Rams (előbb St. Louis, majd Los Angeles) legendája összesen tíz idényt töltött az NFL-ben, de ez idő alatt mindent elért, amit lehetett. Tízszer lett Pro Bowler, nyolcszor első csapatos All Pro, zsinórban háromszor az év legjobb védője, 2022-ben pedig Super Bowlt is nyert. Belső védőfalember, tehát olyan poszton játszott, ahonnan nehezebb dominálni, mint passzsiettetőként, ráadásul a méretei sem a DT-szokványt hozták, ennek ellenére olyan domináns volt, mint talán még senki, hiába duplázták, néha a triplázás sem segített ellene... Meggyőződésünk, ha most, szezon közben visszatérne az egyébként elit Rams védelembe, még mindig csapata legjobbja lenne.

AZ NFL ELMÚLT 25 ÉVÉNEK TÍZ LEGJOBB JÁTÉKOSA

SZUBJEKTÍV TOP 10-ES LISTA