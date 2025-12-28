„Talán még jobban örültem Fetter Erik győzelmének, mint ő”

Dejan Percsics (Fotó: teamunitedshipping.hu)

Az MTI-nek az 50 esztendős szabadkai szakember felidézte: 37 éve van a sportágban, tíz esztendőn át volt szerb szövetségi kapitány, az idei évre a sportág nemzetközi szövetségénél (UCI) kontinentális szinten bejegyzett United Shippinghez pedig Dér Zsolt révén került, aki sporttanácsadóként segítette az istállót. Előtte egy időre kilépett a sportágból, mert sokat volt távol otthonról és akkor úgy érezte, nincs megbecsülve. Nem is fogadta el rögtön az invitálást, noha jó lehetőségnek tartotta, ám végül két hét után elvállalta a feladatot.

„Egész életemben ez volt az álmom, hogy egy ilyen csapatnál dolgozhassak” – emelte ki Percsics, aki szerint ha fiatalabb korában jön ez a lehetőség, akkor könnyebben vágott volna bele ebbe a nagy projektbe, ugyanakkor úgy véli, „nincsenek akadályok”.

Kitért rá, hogy természetszerűleg voltak nehézségek az indulásnál, ám mivel könnyen alakít ki jó kapcsolatokat az emberekkel, gondok igazából nem voltak, ráadásul jó bringások és jó stábtagok is vannak a csapatnál, így jól kialakult az összhang. Ami nehézség volt, hogy azokban az esetekben, amikor két versenyen szerepelt egyszerre a csapat és ehhez kellett volna a dupla járműpark például, ez nem volt még meg, illetve szűk stábbal dolgoztak.

„Azt, ami az induláskor a fejünkben volt, túlszárnyalta ez az év. Ezek az eredmények, amiket elértünk, számomra a mai napig hihetetlenek” – szögezte le a sportigazgató.

A TUS első kontinentális évében 12 győzelmet aratott, Dejan Percsics számára az egyik legkedvesebb ezek közül az első volt, Fetter Erik sikere a márciusi Istrian Spring Tour első szakaszán. Ezen a szinten ugyanis – mint mondta – sok csapat úgy fejezi be az idényt, hogy nincs ilyen eredménye, miközben nekik az első versenyeik egyikén sikerült.

„Talán még jobban örültem Erik győzelmének, mint ő” – vallotta be. Kiváló eredménynek tartja a többi között, hogy a százéves Tour de Hongrie-n legjobb magyarként Feldhoffer Bálint hetedikként zárt összetettben – a fehér trikó megszerzése volt az évi fő céljuk és ez sikerült is –, miként azt is, hogy Pelikán János magyar időfutambajnok lett, de ezeken kívül is számos olyan teljesítményt értek el a versenyzők, amelyekkel elégedett.

Beszélt Dér Zsoltról, akivel a magyar körversenyen ültek egy csapatkocsiban. Mint mondta, az a nagy siker, ha a tanítvány túlszárnyalja a tanítóját.

„Zsolt engem tízszeresen túlszárnyalt. Nagyon büszke voltam az eredményeire már versenyzőként is, most pedig, mint a magyar válogatott szövetségi kapitánya és mint tanácsadó, főként” – hangsúlyozta.

Előre tekintve azt mondta: reméli, hogy 2026-ban még az ideinél is jobb eredményeket tudnak elérni, abban viszont biztos, hogy legalább azt a teljesítményt, amit idén nyújtott a csapat, jövőre meg fogják tudni ismételni.