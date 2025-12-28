Nemzeti Sportrádió

Nkunku duplázott, győzelmi kényszerbe hozta városi riválisát a Milan

2025.12.28. 14:36
Ha Christopher Nkunku gólt lő, akkor a lufi is előkerül... (Fotó: Getty Images)
AC Milan Christopher Nkunku Serie A Hellas Verona
Nem okozott gondot a Hellas Verona a Milannak az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 17. fordulójában. A vasárnap kora délutáni mérkőzésen Christopher Nkunku kétszer is betalált.

Az előző fordulóban értékes pontokat hullajtott el a Milan, ezúttal viszont hozta a kötelezőt a Hellas Verona ellen.

Massimiliano Allegri csapata az első félidő végén Christian Pulisic góljával szerzett vezetést, majd a szünet után Christopher Nkunku tizenegyesből duplázta meg a hazaiak előnyét – a francia nem sokkal később egy kipattanóra is lecsapott, ami a meccs utolsó góljának bizonyult.

A Milan, amely egyetlen bajnoki vereségét a nyitó fordulóban szenvedte el – azóta tízszer begyűjtötte a három pontot –, élre állt a Serie A tabelláján, de az Inter visszaelőzheti városi riválisát, amennyiben győz az Atalanta otthonában.

OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

Szombaton játszották
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)

   
AZ ÁLLÁS       
  1. Milan

16

10

5

1

27–13

+14

35

  2. Internazionale

15

11

4

34–14

+20

33

  3. Juventus

17

9

5

3

23–15

+8

32

  4. Napoli

15

10

1

4

22–13

+9

31

  5. Roma

16

10

6

17–10

+7

30

  6. Como

16

7

6

3

22–12

+10

27

  7. Bologna

15

7

4

4

23–13

+10

25

  8. Lazio

17

6

6

5

18–12

+6

24

  9. Atalanta

16

5

7

4

20–18

+2

22

10. Udinese

17

6

4

7

18–28

–10

22

11. Sassuolo

16

6

3

7

21–20

+1

21

12. Cremonese

16

5

6

5

18–18

0

21

13. Torino

17

5

5

7

17–28

–11

20

14. Cagliari

17

4

6

7

19–24

–5

18

15. Parma

16

4

5

7

11–18

–7

17

16. Lecce

16

4

4

8

11–22

–11

16

17. Genoa

16

3

5

8

16–24

–8

14

18. Verona

16

2

6

8

13–25

–12

12

19. Pisa

17

1

8

8

12–24

–12

11

20. Fiorentina

17

1

6

10

17–28

–11

9

 

 

