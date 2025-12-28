Nkunku duplázott, győzelmi kényszerbe hozta városi riválisát a Milan
Az előző fordulóban értékes pontokat hullajtott el a Milan, ezúttal viszont hozta a kötelezőt a Hellas Verona ellen.
Massimiliano Allegri csapata az első félidő végén Christian Pulisic góljával szerzett vezetést, majd a szünet után Christopher Nkunku tizenegyesből duplázta meg a hazaiak előnyét – a francia nem sokkal később egy kipattanóra is lecsapott, ami a meccs utolsó góljának bizonyult.
A Milan, amely egyetlen bajnoki vereségét a nyitó fordulóban szenvedte el – azóta tízszer begyűjtötte a három pontot –, élre állt a Serie A tabelláján, de az Inter visszaelőzheti városi riválisát, amennyiben győz az Atalanta otthonában.
OLASZ SERIE A
17. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Milan–Hellas Verona 3–0 (Pulisic 45+1., Nkunku 48. – 11-esből, 53.)
15.00: Cremonese–Napoli (Tv: Match4)
18.00: Bologna–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)
Szombaton játszották
Parma–Fiorentina 1–0 (Sörensen, 48.)
Pisa–Juventus 0–2 (Calabresi 74. –öngól, Yildiz 90+2. )
Lecce–Como 0–3 (N. Paz 20., J. Ramón 66., Duvikasz 75.)
Torino–Cagliari 1–2 (Vlasic 27., ill. Prati 45., Kilicsoy 66.)
Udinese–Lazio 1–1 (K. Davis 90+5., ill. Vecino 80.)
Hétfőn játsszák
20.45: Roma–Genoa (Tv: Arena4)
|AZ ÁLLÁS
|1. Milan
16
10
5
1
27–13
+14
35
|2. Internazionale
15
11
–
4
34–14
+20
33
|3. Juventus
17
9
5
3
23–15
+8
32
|4. Napoli
15
10
1
4
22–13
+9
31
|5. Roma
16
10
–
6
17–10
+7
30
|6. Como
16
7
6
3
22–12
+10
27
|7. Bologna
15
7
4
4
23–13
+10
25
|8. Lazio
17
6
6
5
18–12
+6
24
|9. Atalanta
16
5
7
4
20–18
+2
22
|10. Udinese
17
6
4
7
18–28
–10
22
|11. Sassuolo
16
6
3
7
21–20
+1
21
|12. Cremonese
16
5
6
5
18–18
0
21
|13. Torino
17
5
5
7
17–28
–11
20
|14. Cagliari
17
4
6
7
19–24
–5
18
|15. Parma
16
4
5
7
11–18
–7
17
|16. Lecce
16
4
4
8
11–22
–11
16
|17. Genoa
16
3
5
8
16–24
–8
14
|18. Verona
16
2
6
8
13–25
–12
12
|19. Pisa
17
1
8
8
12–24
–12
11
|20. Fiorentina
17
1
6
10
17–28
–11
9