Kathryn Westbeldet boldogsággal tölti el, hogy Magyarországot képviselheti

– Hogyan telt a karácsonya?

– Most nem mehettem haza az Egyesült Államokba, szenteste Bécsben voltam a barátommal, nagyon kellemes időtöltés volt – válaszolta a Nemzeti Sportnak Kathryn Westbeld, a női bajnokságban szereplő DVTK Hun-Therm 29 esztendős amerikai magasbedobója, aki a múlt héten letette az esküt és magyar állampolgár lett. – Szilveszterre még nincs programom, addig még lesznek edzések is, ám valószínűleg a csapattal töltjük közösen.

– Immár kettős állampolgár, azaz játszhat a magyar válogatottban is. Hogy indult a történet?

– Elég régóta húzódott a honosítási ügyem, emlékeim szerint az ügynököm volt az ötletgazda – még amikor a nyáron a Szekszárd újra szerződtetni akart, akkor jött a gondolat. Mivel a DVTK-ba igazoltam, jelenlegi klubom közreműködésével fejeződött be az ügyem, Miskolcon írtam alá a papírokat és tettem esküt.

– Meglehetősen gyakorivá vált, hogy a tengerentúli légiósokat európai országok honosítják – önnél ez a döntés mennyire volt professzionális vagy érzelmi alapú?

– Az első két évemben Szekszárdon nagyon megszerettem az embereket, a klubalkalmazottakat, családias légkör jellemzi a klubot, nem csak a kisvárosi jelleg miatt. Itt kezdődött a történet, mert belegondoltam, a honosítással lehetőségem lenne ilyen embereket is képviselni. Mivel én nagyon komolyan veszem az emberi kapcsolatokat, emberbarát vagyok, boldogsággal töltött el annak a lehetősége, hogy ezt az országot játékosként képviselhetem. Bevallom, ősszel furcsa volt a Szekszárd ellen játszani, olyan érzésem volt, mintha megcsaltam volna a családom… Tudom, mi a jó nekem, ebben a sportban is el kell különíteni az üzletet és az emberi kapcsolatokat, de a szekszárdiaknak tényleg sokat köszönhetek, kényelmessé és élvezetessé tették az ittlétet nekem.

– Nyílt titok, hogy a felnőttválogatottnál Völgyi Péter szövetségi kapitány és a 3x3-asoknál Jakab Máté szövetségi edző is szívesen látná önt a csapatban.

– Egyelőre nem vagyok vele teljesen tisztában, miként működik ez, csak azt tudom, jelenleg mindkettőben szerepelhetek, és ha megvalósítható, megpróbálok megfelelni az igényeknek. A 3x3-as nyári program bizonyos mértékben egybeesik a WNBA-vel, erre majd valamilyen megoldást kell találni, ha lehetséges. Egyelőre úszom az árral.

– Maradjunk az öt az öt elleni válogatottnál – mennyire van képben a márciusi, isztambuli világbajnoki selejtezővel kapcsolatban, amelyben Ausztrália, Argentína, Japán, Kanada és a rendező Törökország ellen lép pályára a magyar nemzeti csapat?

– Völgyi Péterrel beszéltünk már róla, a fontosságáról is, hogy 1998 óta nem szerepelt Magyarország világbajnokságon. Kemény csoportba került a válogatott, sok ismerősöm, volt csapattársam játszik az ellenfeleknél. Nagyon izgatott vagyok, ha ott leszek a keretben, minden tőlem telhetőt megteszek a sikeres kvalifikációért. Szeretem a kihívásokat, márpedig ez az. Egyszer jártam még csak Isztambulban, októberben a DVTK-val, de szeretek utazni és új kultúrákat megismerni.

– Nem látta annak az esélyét, hogy az amerikai válogatottba is bekerüljön?

– Sosem érdeklődtek irántam a Team USA részéről, de nincs ezzel gond, rengeteg fantasztikusan jó amerikai játékos kosárlabdázik. A magyar állampolgárságra remek lehetőségként tekintek.

– A DVTK-nak csekély esélye maradt az Euroligában a final sixbe kerülésre, ehhez a hátralévő négy meccs mindegyikét meg kellene nyernie. Mit gondol a folytatásról?

– Ugyanazzal a mentalitással és hozzáállással kell nekimenni a hátralévő mérkőzéseknek, a lehető legjobban felkészülni mindegyikre.

– A beilleszkedése hogy sikerült?

– A WNBA-döntőben való szereplése miatt későn érkezett Miskolcra, kevés pihenővel a „zsákjában”.

Mire megérkeztem, a többiek megismerték egymást, csiszolódtak, nem volt könnyű számomra a helyzet. Még mindig fejlődünk és nem tartunk ott, ahol kellene. Más a feladatköröm ebben a csapatban, mint Szekszárdon volt, türelmesnek kell lennem, az új szerepemmel is meg kell barátkoznom – a kemény munkában hiszek, bízom magamban.

– A sorsolás szeszélye folytán január hetedikén a bajnokságban veretlen éllovas Pécs otthonában játszanak a Magyar Kupa négyes döntőjébe kerülésért, amelyet a DVTK rendez Miskolcon.

– A bajnokin legyőztek minket, de az új nap, új meccs lesz. Sok apróság, sérülések, betegségek nehezítik az idényünket, ám hiszem, hogy teljes kerettel nyerhetünk. Egy biztos, óriási harcra lehet számítani!