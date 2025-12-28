Nemzeti Sportrádió

Kathryn Westbeldet boldogsággal tölti el, hogy Magyarországot képviselheti

2025.12.28. 10:19
Kathryn Westbeld a harmadik idényét tölti a magyar első osztályban (Fotó: dvtk.eu)
Kathryn Westbeld magyar női kosárlabda-válogatott DVTK Hun-Therm
A múlt héten honosított amerikai Kathryn Westbeld jó lehetőségnek tartja, hogy Magyarország nemzeti együttesében szerepelhet – akár már a márciusi világbajnoki selejtezőben Isztambulban.

 

  Hogyan telt a karácsonya?     
–  Most nem mehettem haza az Egyesült Államokba, szenteste Bécsben voltam a barátommal, nagyon kellemes időtöltés volt – válaszolta a Nemzeti Sportnak Kathryn Westbeld, a női bajnokságban szereplő DVTK Hun-Therm 29 esztendős amerikai magasbedobója, aki a múlt héten letette az esküt és magyar állampolgár lett. – Szilveszterre még nincs programom, addig még lesznek edzések is, ám valószínűleg a csapattal töltjük közösen. 

–  Immár kettős állampolgár, azaz játszhat a magyar válogatottban is. Hogy indult a történet?     
–  Elég régóta húzódott a honosítási ügyem, emlékeim szerint az ügynököm volt az ötletgazda – még amikor a nyáron a Szekszárd újra szerződtetni akart, akkor jött a gondolat. Mivel a DVTK-ba igazoltam, jelenlegi klubom közreműködésével fejeződött be az ügyem, Miskolcon írtam alá a papírokat és tettem esküt. 

  Meglehetősen gyakorivá vált, hogy a tengerentúli légiósokat európai országok honosítják – önnél ez a döntés mennyire volt professzionális vagy érzelmi alapú?      
–  Az első két évemben Szekszárdon nagyon megszerettem az embereket, a klubalkalmazottakat, családias légkör jellemzi a klubot, nem csak a kisvárosi jelleg miatt. Itt kezdődött a történet, mert belegondoltam, a honosítással lehetőségem lenne ilyen embereket is képviselni. Mivel én nagyon komolyan veszem az emberi kapcsolatokat, emberbarát vagyok, boldogsággal töltött el annak a lehetősége, hogy ezt az országot játékosként képviselhetem. Bevallom, ősszel furcsa volt a Szekszárd ellen játszani, olyan érzésem volt, mintha megcsaltam volna a családom… Tudom, mi a jó nekem, ebben a sportban is el kell különíteni az üzletet és az emberi kapcsolatokat, de a szekszárdiaknak tényleg sokat köszönhetek, kényelmessé és élvezetessé tették az ittlétet nekem. 

  Nyílt titok, hogy a felnőttválogatottnál Völgyi Péter szövetségi kapitány és a 3x3-asoknál Jakab Máté szövetségi edző is szívesen látná önt a csapatban.      
–  Egyelőre nem vagyok vele teljesen tisztában, miként működik ez, csak azt tudom, jelenleg mindkettőben szerepelhetek, és ha megvalósítható, megpróbálok megfelelni az igényeknek. A 3x3-as nyári program bizonyos mértékben egybeesik a WNBA-vel, erre majd valamilyen megoldást kell találni, ha lehetséges. Egyelőre úszom az árral. 

  Maradjunk az öt az öt elleni válogatottnál – mennyire van képben a márciusi, isztambuli világbajnoki selejtezővel kapcsolatban, amelyben Ausztrália, Argentína, Japán, Kanada és a rendező Törökország ellen lép pályára a magyar nemzeti csapat?     
–  Völgyi Péterrel beszéltünk már róla, a fontosságáról is, hogy 1998 óta nem szerepelt Magyarország világbajnokságon. Kemény csoportba került a válogatott, sok ismerősöm, volt csapattársam játszik az ellenfeleknél. Nagyon izgatott vagyok, ha ott leszek a keretben, minden tőlem telhetőt megteszek a sikeres kvalifikációért. Szeretem a kihívásokat, márpedig ez az. Egyszer jártam még csak Isztambulban, októberben a DVTK-val, de szeretek utazni és új kultúrákat megismerni. 

–  Nem látta annak az esélyét, hogy az amerikai válogatottba is bekerüljön?     
–  Sosem érdeklődtek irántam a Team USA részéről, de nincs ezzel gond, rengeteg fantasztikusan jó amerikai játékos kosárlabdázik. A magyar állampolgárságra remek lehetőségként tekintek. 

–  A DVTK-nak csekély esélye maradt az Euroligában a final sixbe kerülésre, ehhez a hátralévő négy meccs mindegyikét meg kellene nyernie. Mit gondol a folytatásról?
–  Ugyanazzal a mentalitással és hozzáállással kell nekimenni a hátralévő mérkőzéseknek, a lehető legjobban felkészülni mindegyikre. 

–   A beilleszkedése hogy sikerült?
–  A WNBA-döntőben való szereplése miatt későn érkezett Miskolcra, kevés pihenővel a „zsákjában”.       
Mire megérkeztem, a többiek megismerték egymást, csiszolódtak, nem volt könnyű számomra a helyzet. Még mindig fejlődünk és nem tartunk ott, ahol kellene. Más a feladatköröm ebben a csapatban, mint Szekszárdon volt, türelmesnek kell lennem, az új szerepemmel is meg kell barátkoznom – a kemény munkában hiszek, bízom magamban. 

  A sorsolás szeszélye folytán január hetedikén a bajnokságban veretlen éllovas Pécs otthonában játszanak a Magyar Kupa négyes döntőjébe kerülésért, amelyet a DVTK rendez Miskolcon.      
–  A bajnokin legyőztek minket, de az új nap, új meccs lesz. Sok apróság, sérülések, betegségek nehezítik az idényünket, ám hiszem, hogy teljes kerettel nyerhetünk. Egy biztos, óriási harcra lehet számítani!

 

Kathryn Westbeld magyar női kosárlabda-válogatott DVTK Hun-Therm
