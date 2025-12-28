Nemzeti Sportrádió

Női kézi NB I: megvan a Dunaújváros kilencedik távozója

2025.12.28. 13:23
Tovább fogyatkozott az NB I-es Dunaújvárosi Kohász női kézilabdacsapatának kerete: ezúttal a horvát Elena Popovic hagyta el a klubot, és hazájában folytatja pályafutását. A DKKA-tól távozók száma ezzel már kilencre emelkedett.

Elena Popovic a Dunaújvárosi Kohász negyedik légiósa, aki az idény során elköszönt a klubtól. Korábban a horvát Gabrijela Bartulovic és a holland Daphne Luchies távozása vált hivatalossá, míg a napokban a brazil válogatott Kelly de Abreu Rosa eligazolásáról is beszámoltunk: a játékos karácsony környékén az Európa Liga-győztes német Thüringer HC-hoz szerződött.

A januárban Dunaújvárosba érkező Elena Popovic esetében ezúttal sem a klub hivatalos csatornáin jelent meg a bejelentés. A horvát játékos átigazolását a Lokomotiva Zagreb közösségi oldala hozta nyilvánosságra, miközben a Magyar Kézilabda-szövetség adatbankjában már nem szerepel érvényes játékengedéllyel a DKKA kötelékében.


November elején jelentették be, hogy súlyos anyagi problémákkal küzd a dunaújvárosi csapatot működtető gazdasági társaság, ezért veszélybe került a felnőttegyüttes szereplése a jelenlegi idényben. Egy héttel ezelőtt kiderült, hogy a városi önkormányzat azonnali segítség formájában támogatást biztosított a klubnak, az elmúlt években nyújtott százmilliós mértékű támogatásokat viszont a jövőben nem tudja nyújtani.

Az 1999-ben Bajnokok Ligája-győztes dunaújvárosiaktól az említett négy légiós mellett Lakatos Petra, Kellermann Dóra, Paróczy Sára, Agócs Alexandra és Román Dorina, is távozott.

 

