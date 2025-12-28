Littler a fölényes győzelme után: Hagytam, hogy a nyilak beszéljenek helyettem

A vb címvédője igyekszik a realitás talaján maradni:

„Mondhatják az emberek, hogy aki Littlerrel játszik, az biztosan kikap, de ez darts. Bárki nyerhet, bárki veszíthet. Mindenesetre az, hogy egyetlen szettet sem veszítettem, sokat jelent.”

A nap másik nagy történetét James Hurrell szolgáltatta Stephen Bunting kiejtésével. A mérkőzés után nem is próbálta visszafogni érzelmeit:

„Fantasztikusan érzem magam, ez a legnagyobb győzelem a pályafutásomban. Tudtam, milyen formában vagyok, csak a kiszállókat kellett rendbe tennem. Most vertem meg a világ negyedikjét. Teljesen mindegy, kivel játszom legközelebb.”

Littler ellenfele a Damon Heta–Rob Cross mérkőzés győztese lesz, míg Hurrellre Martin Schindler vagy Ryan Searle vár a 4. körben.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

3. FORDULÓ

Stephen Bunting (angol, 4., 91.43)–James Hurrell (angol, 98.71) 3:4

Luke Littler (angol, 1., 107.09)–Mensur Suljovic (osztrák, 96.21) 4:0