Szoboszlai Dominiknál Arne Slot nyert volna a legjobb edző, Alisson Becker a legjobb kapus kategóriában a FIFA-szavazáson

2025.12.17. 09:28
Szoboszlai Dominik szerint Arne Slot volt a legjobb edző (Fotó: Getty Images)
FIFA Luis Enrique FIFA-gála Szoboszlai Dominik Arne Slot Marco Rossi
Luis Enrique kapta a FIFA Év edzője-díjat, míg a kapusok rangsorában Gianluigi Donnarumma végzett az élen. Szoboszlai Dominik Arne Slotot tette befutónak, ellenben Marco Rossi és Szöllősi György, lapunk főszerkesztője az első helyre Luis Enriquét rakta a nemzetközi szövetség ankétján.

A végeredmény a szurkolók szavazatai mellett a szövetségi kapitányok, a válogatottak csapatkapitányai és újságírók voksai alapján alakult ki. Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi és Szoboszlai Dominik mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke szavazott. Mindenkinél a három dobogós öt, három, illetve egy pontot kapott.

A FIFA kedd este közzétette, hogy az arra jogosultak kikre adták le szavazataikat, így kiderült, hogy Szoboszlai Dominik a kapusok rangsorában az első helyre liverpooli csapattársát, Alisson Beckert tette, a második helyre a győztes Gianluigi Donnarumma került, míg harmadikként Thibaut Courtois-t jelölte meg a magyar válogatott csapatkapitánya. Az edzőknél Szoboszlai Arne Slotot rangsorolta az első helyre, liverpooli edzőjét pedig Luis Enrique és Hansi Flick követi.

Marco Rossinál is ugyanaz a három kapus szerepel a legjobb három között, mint Szoboszlai Dominiknál. Rossi Donnarummát tette az első helyre, majd Alisson és Courtois következik. Kollégái rangsorában Rossinál Luis Enrique végzett az első helyen, a másodikra Arne Slotot rakta, míg a harmadik helyre Mikel Artetát jelölte.

Szöllősi György az edzőknél a legtöbb pontot a díjazott Luis Enriquének adta, Arne Slot lett a második, míg Enzo Maresca a harmadik a sorban. A kapusoknál a végső sorrendnek megfelelően Gianluigi Donnarumma került az első, Thibaut Courtois a második, míg Alisson Becker a harmadik helyre.

A LEGJOBB FÉRFI KAPUS
1. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG/Manchester City) 28 pont
2. Thibaut Courtois (belga, Real Madrid) 20 pont
3. Alisson Becker (brazil, Liverpool) 9 pont

A LEGJOBB FÉRFI EDZŐ
1. Luis Enrigue (spanyol, a PSG vezetőedzője) 28 pont
2. Hansi Flick (német, a Barcelona vezetőedzője) 20 pont
3. Arne Slot (holland, a Liverpool vezetőedzője) 10 pont

