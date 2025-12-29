Nemzeti Sportrádió

Dubaiban lesz a jövő évi FIFA-gála – hivatalos

2025.12.29. 15:46
Fotó: Getty Images
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke hétfőn bejelentette, hogy jövőre az Egyesült Arab Emírségek nagyvárosában, Dubaiban rendezik meg a szervezet díjátadó ünnepségét.

A nemzetközi szövetség által minden évben megtartott ceremónián az adott év legjobb férfi és női játékosát, valamint edzőjét tüntetik ki, akikre a szurkolók, a média képviselői, a válogatottak csapatkapitányai, illetve edzői szavaznak.

Idén Katar fővárosában, Dohában volt a gála, amelyen az aranylabdás Ousmane Dembélét, a francia válogatott csatárát választották az esztendő legjobb férfi játékosának, míg a nőknél Aitana Bonmatí, a spanyol válogatott középpályása nyerte el a díjat. 

 

