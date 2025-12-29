Dubaiban lesz a jövő évi FIFA-gála – hivatalos

Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke hétfőn bejelentette, hogy jövőre az Egyesült Arab Emírségek nagyvárosában, Dubaiban rendezik meg a szervezet díjátadó ünnepségét.
A nemzetközi szövetség által minden évben megtartott ceremónián az adott év legjobb férfi és női játékosát, valamint edzőjét tüntetik ki, akikre a szurkolók, a média képviselői, a válogatottak csapatkapitányai, illetve edzői szavaznak.
Idén Katar fővárosában, Dohában volt a gála, amelyen az aranylabdás Ousmane Dembélét, a francia válogatott csatárát választották az esztendő legjobb férfi játékosának, míg a nőknél Aitana Bonmatí, a spanyol válogatott középpályása nyerte el a díjat.
Legfrissebb hírek
Hektórtól Puskásig – Ballai Attila publicisztikája
Minden más foci
2025.12.20. 23:28
Ezek is érdekelhetik