Gyökeres, Isak és Bergvall sem edzett hétfőn, komoly bajban lehet Potter kapitány

A nyáron a Newcastle Unitedből a Liverpoolba igazolt csatár, Alexander Isak még az Eintracht Frankfurt elleni Bajnokok Ligája meccsen szenvedett lágyéksérülést, ami miatt a Mersey-partiak elmúlt három mérkőzését kihagyta. Ráadásul továbbra sem tudni pontosan, hogy áll a felépüléssel az eddigi nyolc meccsén egyetlen gólt szerző, 125 millió fontba került csatár.

Az Aftonbladet arról ír hétfői számában, hogy a 26 éves támadó nem edzett hétfőn és egyre valószínűbb, hogy a Real Madrid ellen BL-rangadón sem lesz ott a pályán kedden. A Liverpoollal foglalkozó média egy része arról ír, hogy Isak számára a cél az lehet, hogy a hétvégén a Manchester City ellen esetleg visszatérjen, ugyanakkor olyan írások is megjelentek már, hogy ha siettetné a Liverpool a svéd visszatérését, azzal a súlyosabb sérülést kockáztatná.

Ami a svéd válogatott másik kiemelkedő támadóját illeti, a nyáron a Sportingtól az Arsenalhoz szerződött és a londoniaknál eddig 10 mérkőzésén négy gólt szerző Viktor Gyökeres is kihagyta csapata hétfői edzését. Gyökeres az elmúlt hétvégén a Burnley ellen az első félidőben még vezetést szerzett csapatának, ám a másodikra már nem jött ki, az első hírek szerint izomhúzódást szenvedett, s ezért nemcsak a szombati második félidőt, hanem még csapata hétfői tréningjét is kihagyta. Ahogy Isak, úgy az ő esetében is kétséges, hogy ott lesz-e csapata keddi BL-meccsén Prágában a Slavia ellen – mindenesetre a londoniaknál Gyökeres helyett a 17 éves U18-as angol válogatott Andre Harriman-Annous edzett az első csapattal.

S, hogy ne csak a fenti két csatár kiesése miatt fájjon Graham Potter feje: a hétvégén a Chelsea ellen a 7. percben agyrázkódás miatt le kellett cserélni a 19 éves svéd középpályást, Lucas Bergvallt, s ilyen esetekben az előírás szerint minimum 12 napot ki kell hagynia a sérült játékosnak.

Nem szívesen lennénk Graham Potter svéd szövetségi kapitány helyében ezekben a napokban, amikor első válogatott keretét kell összeállítania szerdára.

A svédek egyébként előbb november 15-én Svájc ellen lépnek pályára Genfben, majd három nappal később Szlovéniát fogadják Solnában. A kijutásra egyenes ágon már nincs esélye a csapatnak, csupán a Nemzetek Ligája-szereplés alapján kiosztásra kerülő négy playoff-hely egyikének megszerzésében reménykedhet.