Carlos Alcaraz több mint hét év után megválik az edzőjétől

A világklasszis spanyol teniszező több mint hét év közös munka után szakít edzőjével – erről Carlos Alcaraz a közösségi oldalain számolt be szerdán.

„Nagyon nehezen tudom megírni ezt a bejegyzést – kezdte érzelmesen a 22 éves teniszező. – Köszönöm, hogy valóra váltottad gyermekkori álmaimat. Kisfiúként indultam el ezen az úton, és ez idő alatt végig elkísértél, a pályán és azon kívül is. És én minden egyes megtett lépést élveztem veled.”

Alcaraz nem indokolta meg a szakítás okait, annyit írt még a bejegyzésében, hogy mostantól mindkettőjük számára új kalandok kezdődnek.

„Segítettél fejlődni sportolóként, de mindenekelőtt emberként. És amit nagyon nagyra értékelek: élveztem a folyamatot. Ez velem marad, az utat együtt tettük meg” – írta még a spanyolok klasszisa.

Juan Carlos Ferrero – aki maga is volt világelső profi játékosként – 2018 óta edzette a jobbkezes teniszezőt. Együtt hat Grand Slam-címet nyertek: kettőt-kettőt Párizsban, Wimbledonban és New Yorkban.