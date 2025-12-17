Ökölvívás: négy magyar érem az U17-es Európa-bajnokságon

Egy héttel ezelőtt kezdődött meg az év utolsó korosztályos ökölvívó-világversenye, az U17-es Európa-bajnokság, amelynek Németországban Kienbaum adott otthont.

Az eseményen tizenhárom magyar induló szerepelt, akik közül végül négyen a dobogóra is felállhattak.

„A közvetlen felkészülés első hetében Tatán készültünk, ebben az időszakban külföldi partnerekkel is tudtak dolgozni a gyerekek, Szlovákiába is ki tudtunk menni kesztyűzni. Az utolsó héten már a formaidőzítésé a főszerep – mondta még az esemény előtt Törteli Ferenc, a korosztály vezetőedzője. – Tegyék meg a tőlük telhetőt, ha ez sikerül, akkor már elégedettek leszünk. Bízom a csapatban, jók az előjelek, remélem, több éremmel térünk majd haza. Jó állapotban vannak a bokszolóink, fókuszáltak és élesek, készek megmutatni, mire képesek.”

Kiss Zsófia és Domján Alex Forrás: MÖSZ

A legjobb eredményt a kecskeméti – de a csepeli Halker-Király Teamet képviselő – Czifra István érte el: sorrendben grúz, francia, német, majd ukrán ellenfelet győzött le, az utóbbi már a döntőbe jutást jelentette,

a fináléban pedig a román bokszolót egyhangú pontozással verte, és szerezte meg a korosztály Európa-bajnoki címét.

Ketten ezüstérmet ünnepelhettek: Bodnár Krisztina két (német és litván elleni), Kiss Zsófia három (litván, ukrán, majd német elleni) nyertes meccsel jutott be a döntőbe, előbbi ukrán, utóbbi angol bunyóstól kapott ki. Az egyetlen bronzérmesünkről sem szabad megfeledkezni, Domján Alex a litván és a horvát riválisát is magabiztosan verte, az azeri elleni elődöntőben viszont betegség miatt nem tudott kiállni, így be kellett érnie a harmadik hellyel.

Az érmeseken túl volt még nyert meccse Dorkó Laurának, Ónodi Tamásnak és Turós Leventének is, Dorkó és Ónodi ezzel az ötödik helyen zárt, míg Turós a legjobb tizenhat között esett ki.

A magyar versenyzők az U17-es ökölvívó Eb-n:



48 kg: Dobondi Lilla

52 kg: Dorkó Laura

57 kg: Kiss Zsófia

60 kg: Tallósi Vanessza

+80 kg: Bodnár Krisztina



46 kg: Homai Patrik

50 kg: Pápai László

52 kg: Ónodi Tamas

60 kg: Herda Kristóf

63 kg: Czifra István

66 kg: Turós Levente

70 kg: Horváth András

75 kg: Domján Alex



Edzők:

Törteli Ferenc, Tóth Zsolt, Turós Arnold, Dorkó Péter



Csapatvezető:

Nagy Zoltán

(Kiemelt képünkön: Konkoli Gyula edző és Czifra István Forrás: MÖSZ)