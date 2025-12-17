Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: négy magyar érem az U17-es Európa-bajnokságon

N. D. utanpotlassport.huN. D. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 16:55
null
Címkék
utánpótlás Ökölvívás utánpótlássport
Négy magyar induló állt fel a németországi U17-es Európa-bajnokság dobogójára, közülük egy a legfelső fokára: Czifra István Eb-győzelmet ünnepelhetett.

Egy héttel ezelőtt kezdődött meg az év utolsó korosztályos ökölvívó-világversenye, az U17-es Európa-bajnokság, amelynek Németországban Kienbaum adott otthont.

Az eseményen tizenhárom magyar induló szerepelt, akik közül végül négyen a dobogóra is felállhattak.

„A közvetlen felkészülés első hetében Tatán készültünk, ebben az időszakban külföldi partnerekkel is tudtak dolgozni a gyerekek, Szlovákiába is ki tudtunk menni kesztyűzni. Az utolsó héten már a formaidőzítésé a főszerep – mondta még az esemény előtt Törteli Ferenc, a korosztály vezetőedzője. – Tegyék meg a tőlük telhetőt, ha ez sikerül, akkor már elégedettek leszünk. Bízom a csapatban, jók az előjelek, remélem, több éremmel térünk majd haza. Jó állapotban vannak a bokszolóink, fókuszáltak és élesek, készek megmutatni, mire képesek.”

Kiss Zsófia és Domján Alex Forrás: MÖSZ

A legjobb eredményt a kecskeméti – de a csepeli Halker-Király Teamet képviselő – Czifra István érte el: sorrendben grúz, francia, német, majd ukrán ellenfelet győzött le, az utóbbi már a döntőbe jutást jelentette,

a fináléban pedig a román bokszolót egyhangú pontozással verte, és szerezte meg a korosztály Európa-bajnoki címét.

Ketten ezüstérmet ünnepelhettek: Bodnár Krisztina két (német és litván elleni), Kiss Zsófia három (litván, ukrán, majd német elleni) nyertes meccsel jutott be a döntőbe, előbbi ukrán, utóbbi angol bunyóstól kapott ki. Az egyetlen bronzérmesünkről sem szabad megfeledkezni, Domján Alex a litván és a horvát riválisát is magabiztosan verte, az azeri elleni elődöntőben viszont betegség miatt nem tudott kiállni, így be kellett érnie a harmadik hellyel.

Az érmeseken túl volt még nyert meccse Dorkó Laurának, Ónodi Tamásnak és Turós Leventének is, Dorkó és Ónodi ezzel az ötödik helyen zárt, míg Turós a legjobb tizenhat között esett ki.

A magyar versenyzők az U17-es ökölvívó Eb-n:

48 kg: Dobondi Lilla 
52 kg: Dorkó Laura 
57 kg: Kiss Zsófia
60 kg: Tallósi Vanessza 
+80 kg: Bodnár Krisztina

46 kg: Homai Patrik
50 kg: Pápai László 
52 kg: Ónodi Tamas 
60 kg: Herda Kristóf 
63 kg: Czifra István 
66 kg: Turós Levente 
70 kg: Horváth András 
75 kg: Domján Alex 

Edzők:
Törteli Ferenc, Tóth Zsolt, Turós Arnold, Dorkó Péter

Csapatvezető:
Nagy Zoltán

(Kiemelt képünkön: Konkoli Gyula edző és Czifra István Forrás: MÖSZ)

utánpótlás Ökölvívás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Czifra arany-, Bodnár ezüstérmes az U17-es Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Január elején Miamiban vívja második profi bokszmeccsét Veres Roland

Ökölvívás
7 órája

Úszás: kissrác a zongoránál – és a medencében

Utánpótlássport
9 órája

Sportlövészet: az EYOF-érmesek remekeltek a légpuskás Eb-válogatón

Utánpótlássport
23 órája

Ökölvívás: „Nemcsak éremben mérik az eredményességet” – Gál László

Utánpótlássport
Tegnap, 15:12

Labdarúgás: minimum 90 fiatalperc minden csapatban a 17. fordulóban

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Hoki: a csapategység meghozta a sikert az U20-as válogatottnak a vb-n

Utánpótlássport
2025.12.15. 20:51

Ökölvívás: három magyar jutott döntőbe az U17-es Eb-n hétfőn

Utánpótlássport
2025.12.15. 19:57
Ezek is érdekelhetik