A Ferencváros szerződést hosszabbított Robbie Keane-nel – hivatalos

Új szerződést írt alá Robbie Keane a Ferencváros labdarúgócsapatával, a szakembert 2025. január 6-án nevezték ki a fővárosiaknál, akikkel bajnokságot nyert, és az ősszel sikerrel szerepel az Európa-ligában.

A 45 éves szakvezetőt a közelmúltban brit oldalak több csapattal is szóba hozták, felvetődött a Celtic és a Wolverhampton is vele kapcsolatban.

Az Egyesült Államokba távozó Pascal Jansent váltó Keane eddig 56 tétmérkőzésen irányította a Ferencvárost, amely 34 győzelmet, 12 döntetlent és tíz vereséget ért el vele ez idő alatt.

A Ferencváros a bajnokságban második helyen áll, egy ponttal lemaradva az ETO FC-től. Az El alapszakaszában veretlenül a hatodik, ami nyolcaddöntőt ér.