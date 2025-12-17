Sportoló Nemzet Program: óriási az érdeklődés a sportesemény-belépők iránt

Az államtitkárság tájékoztatása szerint az új programelem bejelentése után közvetlenül harmincezernél is többen látogattak el a sportolonemzet.hu oldalra és több mint tízezren regisztráltak is azért, hogy igénybe tudják venni az ingyenesen elérhető belépőket, amelyeket a hat legnépszerűbb látványcsapatsportág, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda 92 klubja és sportági szakszövetsége ajánlott fel. A kínálat emellett folyamatosan bővül, így a várakozások szerint hamarosan 140 klub bevonásával 50-60 ezerre emelkedik az elérhető belépők száma.

„A rekordszámú érdeklődés is azt mutatja, hogy van igény a sportprogramokra a gyermekek és a szülők körében egyaránt. Ez nagy öröm számunkra, hiszen a Sportoló Nemzet Tanévvel azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok minél több sportággal megismerkedhessenek és mindennapi életük részévé váljon a sport. Meggyőződésem, hogy a program keretében elérhető sporteseményeken szerzett élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek sporthoz való kötődése még tovább erősödjön” – idézte a közlemény Schmidt Ádám sportállamtitkárt.

A Sportoló Nemzet Klubnak jelenleg már több mint 72 ezer regisztrált tagja van, a klubtagság számos előnyt kínál: országszerte több mint 80 sportlétesítménybe és évente félszáz kiemelt sporteseményre léphetnek be kedvezményesen a tagok, 2025-től pedig sportszolgáltatásokat, sporteszközöket és sportruházatot is kedvezménnyel vásárolhatnak meg.

Az ingyenes belépők igénylésének feltétele a szülői tagság a Sportoló Nemzet Klubban, valamint a gyermek számára kiváltott online vagy fizikai társkártya. Az egyesületek által biztosított belépők folyamatosan frissülő kínálattal a sportolonemzet.hu/sntanev/jegyek oldalon érhetők el. A Klebelsberg Központtal való együttműködésnek révén a szülők a KRÉTA-rendszeren keresztül is közvetlen értesítést kaptak a lehetőségről.