Nemzeti Sportrádió

Sportoló Nemzet Program: óriási az érdeklődés a sportesemény-belépők iránt

Vágólapra másolva!
2025.12.17. 18:44
null
Schmidt Ádám (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
sportoló nemzet program sportoló nemzet tanév Schmidt Ádám
Több mint tízezren regisztráltak klubtagságért közvetlenül azután, hogy Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár bejelentette, a Sportoló Nemzet Tanév keretében több mint 41 ezer sportesemény-belépő érhető el ingyenesen a diákoknak és szüleiknek, akiknek ehhez regisztrálniuk kell a Sportoló Nemzet Klubba.

 

Az államtitkárság tájékoztatása szerint az új programelem bejelentése után közvetlenül harmincezernél is többen látogattak el a sportolonemzet.hu oldalra és több mint tízezren regisztráltak is azért, hogy igénybe tudják venni az ingyenesen elérhető belépőket, amelyeket a hat legnépszerűbb látványcsapatsportág, a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong és a röplabda 92 klubja és sportági szakszövetsége ajánlott fel. A kínálat emellett folyamatosan bővül, így a várakozások szerint hamarosan 140 klub bevonásával 50-60 ezerre emelkedik az elérhető belépők száma.

A rekordszámú érdeklődés is azt mutatja, hogy van igény a sportprogramokra a gyermekek és a szülők körében egyaránt. Ez nagy öröm számunkra, hiszen a Sportoló Nemzet Tanévvel azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok minél több sportággal megismerkedhessenek és mindennapi életük részévé váljon a sport. Meggyőződésem, hogy a program keretében elérhető sporteseményeken szerzett élmények hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyermekek sporthoz való kötődése még tovább erősödjön” – idézte a közlemény Schmidt Ádám sportállamtitkárt.

A Sportoló Nemzet Klubnak jelenleg már több mint 72 ezer regisztrált tagja van, a klubtagság számos előnyt kínál: országszerte több mint 80 sportlétesítménybe és évente félszáz kiemelt sporteseményre léphetnek be kedvezményesen a tagok, 2025-től pedig sportszolgáltatásokat, sporteszközöket és sportruházatot is kedvezménnyel vásárolhatnak meg.

Az ingyenes belépők igénylésének feltétele a szülői tagság a Sportoló Nemzet Klubban, valamint a gyermek számára kiváltott online vagy fizikai társkártya. Az egyesületek által biztosított belépők folyamatosan frissülő kínálattal a sportolonemzet.hu/sntanev/jegyek oldalon érhetők el. A Klebelsberg Központtal való együttműködésnek révén a szülők a KRÉTA-rendszeren keresztül is közvetlen értesítést kaptak a lehetőségről.

 

sportoló nemzet program sportoló nemzet tanév Schmidt Ádám
Legfrissebb hírek

Több mint 41 ezer belépőjegyet kapnak a diákok a Sportoló Nemzet Tanév programon belül

Egyéb egyéni
2025.12.11. 14:19

Kopasz Bálint az év férfi kajakozója, Csorba Zsófia az év női kenusa

Kajak-kenu
2025.12.10. 14:01

Több mint hetven sportolóval bővült a Magyar Honvédség Sportszázada

Egyéb egyéni
2025.12.05. 15:12

A teqball bekerült az Ázsiai Játékok és az Ázsiai Beach Games hivatalos programjába

Egyéb egyéni
2025.12.05. 09:14

Schmidt Ádám: Fontos, hogy a fiatalokat megtartsuk a sportban

Egyéb egyéni
2025.12.03. 13:35

Megnyílt a Nemzetközi Kajak-kenu Szövetség budapesti irodája

Kajak-kenu
2025.12.02. 21:21

Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

Egyéb egyéni
2025.12.01. 12:18

Schmidt Ádám: a Sportoló Nemzet Program célja, hogy minél több fiatal sportoljon

Egyéb egyéni
2025.11.28. 15:52
Ezek is érdekelhetik