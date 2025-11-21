Gattuso szeretné, ha leállna az olasz bajnokság a vb-pótselejtező előtt

Mivel az olasz válogatott márciusig nem rendelkezik újabb hivatalos szünettel, Gennaro Gattuso minimális idővel gazdálkodhat. Az Olasz Labdarúgó-szövetség februárra szeretne beiktatni egy rövid edzőtábort Covercianóban, ám a sűrű hazai és nemzetközi menetrend miatt erre kevés az esély. A kapitány ezért alternatív megoldásokat is felvetett.

„Beszéltem több kollégával, köztük Vincenzo Montellával is. Úgy hallottam, hogy Törökországban három napra leállítják a bajnokságot. Remélhetőleg mi is megtehetjük – mondta Gattuso a RAI-nak. – Jól jönne néhány plusz nap a felkészüléshez.”

A kapitány hangsúlyozta: a teljes fókusz az első ellenfélen van. „Észak-Írország a szó szoros értelmében erős csapat, sok második labdára játszanak. Nagyon jó meccsre lesz szükségünk, de meg tudjuk oldani” – tette hozzá. Mindeközben tisztában van vele, hogy a lehetséges ellenfelek, Wales és Bosznia-Hercegovina is nehéz ellenfélnek számítanak, de ezekkel csak a továbbjutás esetén foglalkoznak.



Az első találkozót várhatóan Bergamóban, az Atalanta otthonául szolgáló New Balance Arénában rendezik meg. „Beszéltünk róla az elnökkel, Bergamo felmerült. Meglátjuk, ott játsszuk-e a meccset” – mondta Gattuso.

Az olasz válogatott a közelmúltban hazai pályán 4–1-es vereséget szenvedett Norvégiától, ami után a kapitány önkritikusan beszélt a válogatott mentális törékenységéről. Elmondta, a következő hetekben személyesen is felkeresi a légiósokat, hogy erősítse a kapcsolatot és közvetlenebb kommunikációt alakítson ki velük.

„A norvégok elleni meccsért nagy kár, minden sebezhetőségünk megmutatkozott. Dolgoznunk kell azon, hogy ne tűnjünk el a pályáról egy félidőre. Ez nem csak a játékosok hibája, hanem az enyém és a stábomé is. Változtatnunk kell bizonyos dolgokon” – fogalmazott Gattuso.

A szakvezető szerint a következő hónapok arról szólnak majd, hogyan építik fel a csapatot mentálisan és taktikailag a sorsdöntő pótselejtezőre.