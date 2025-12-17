Háromgólos vereség a szlovénektől a poreci futsaltornán

A szlovének vezető gólja után Vatamaniuc-Bartha Dávid egyenlített, azonban a második félidőben az ellenfél három góljára már nem érkezett válasz.

„Az első félidőben támadásban és védekezésben is jól teljesítettünk, úgy gondolom, ez a magyar válogatott igazi arca – mondta a mérkőzést követően Sergio Mullor szövetségi kapitány az MLSZ honlapján. – A második félidőben viszont nem igazán láttam pozitívumot a játékunkban, a két gyors szlovén gól után nem tudtunk váltani, és ellenfelünk megérdemelten nyert. Ha az első félidei játékunkat nyújtjuk, akkor az Európa-bajnokságon is bárkivel felvehetjük a versenyt, de addig még sok munka vár ránk, minden aspektusban fejlődnie kell a csapatnak."

A horvátországi tornán hat csapat küzd meg egymással két hármas csoportban, utána helyosztók jönnek. A mieink és a szlovének mellett még Japán játszik, a másik trióban Lengyelország, Románia és Szaúd-Arábia kapott helyet.

A japánokkal pénteken találkozik a magyar válogatott.

FUTSAL

Nemzetközi felkészülési torna, Porec

Csoportkör, 1. forduló, A-csoport

Szlovénia–Magyarország 4–1

Magyarország: Gémesi Gergő – Rábl János, Rafinha, Büki Baltazár, Szabó Lajos. Cserék: Alasztics Marcell, Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Szalmás Zoltán, Pál Patrik, Győri Balázs, Dorogi Benjámin, Rutai Balázs, Kajtár Mátyás, Fekete Márk