Nemzeti Sportrádió

Háromgólos vereség a szlovénektől a poreci futsaltornán

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 18:00
null
Fotó: valogatott.mlsz.hu
Címkék
Magyarország magyar futsalválogatott Szlovénia
Felkészülési futsalmérkőzésen a magyar férfiválogatott 4–1-es vereséget szenvedett Szlovéniától szerdán Porecben.

 

A szlovének vezető gólja után Vatamaniuc-Bartha Dávid egyenlített, azonban a második félidőben az ellenfél három góljára már nem érkezett válasz.

„Az első félidőben támadásban és védekezésben is jól teljesítettünk, úgy gondolom, ez a magyar válogatott igazi arca – mondta a mérkőzést követően Sergio Mullor szövetségi kapitány az MLSZ honlapján. – A második félidőben viszont nem igazán láttam pozitívumot a játékunkban, a két gyors szlovén gól után nem tudtunk váltani, és ellenfelünk megérdemelten nyert. Ha az első félidei játékunkat nyújtjuk, akkor az Európa-bajnokságon is bárkivel felvehetjük a versenyt, de addig még sok munka vár ránk, minden aspektusban fejlődnie kell a csapatnak."

A horvátországi tornán hat csapat küzd meg egymással két hármas csoportban, utána helyosztók jönnek. A mieink és a szlovének mellett még Japán játszik, a másik trióban Lengyelország, Románia és Szaúd-Arábia kapott helyet.

A japánokkal pénteken találkozik a magyar válogatott.

FUTSAL
Nemzetközi felkészülési torna, Porec
Csoportkör, 1. forduló, A-csoport
Szlovénia–Magyarország 4–1
Magyarország: Gémesi Gergő – Rábl János, Rafinha, Büki Baltazár, Szabó Lajos. Cserék: Alasztics Marcell, Suscsák Máté, Vatamaniuc-Bartha Dávid, Szalmás Zoltán, Pál Patrik, Győri Balázs, Dorogi Benjámin, Rutai Balázs, Kajtár Mátyás, Fekete Márk

 

Magyarország magyar futsalválogatott Szlovénia
Legfrissebb hírek

Skócia őrült fordulatok után verte meg Dániát, és 1998 óta először lesz ott a vb-n; Svájc is kijutott

Foci vb 2026
2025.11.18. 22:49

Vb-selejtező: megverték a svédeket, szinte biztosan kijutnak a svájciak

Foci vb 2026
2025.11.15. 22:51

Sergio Mullor: Nincsen személyes ellentétem Dróth Zoltánnal

Magyar válogatott
2025.11.11. 19:24

Futsal: a magyar válogatott a döcögős első félidő után bedarálta a litvánokat

Magyar válogatott
2025.11.11. 18:42

Megterhelő két meccsre számít a futsalválogatott szövetségi kapitánya

Magyar válogatott
2025.11.10. 14:01

Futsal: a magyarokat is megbüntette az UEFA a románok miatt félbeszakadt meccsért

Magyar válogatott
2025.10.18. 09:35

A magyar futsalválogatott Costa Ricában nyert

Magyar válogatott
2025.10.18. 08:08

Marco Rossi csapata a tíz legerősebb európai válogatott közül immár hat ellen szerzett pontot

Magyar válogatott
2025.10.16. 15:48
Ezek is érdekelhetik