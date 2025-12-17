Az újpestiek súlyos fejsérülést szenvedő védője hazamehetett a kórházból

„Mint ismert, Kaczvinszki Dominik az MTK elleni mérkőzés 90. percében fejsérülést szenvedett, amelyet követően azonnal kórházba szállították, kivizsgálták és napokig megfigyelés alatt tartották. Fiatal védőnk az eset óta jobban érzi magát, a sérülés súlyosabb következményekkel nem járt, és kedden hazaengedték a kórházból. Belső védőnkre egyelőre kizárólag pihenés vár” – közölte a klub.

Kaczvinszki Dominik az MTK otthonában aratott 4–3-as győzelemmel zárult meccs hajrájában szenvedett fejsérülést, rövid időre az eszméletét is elveszítette.

„Fehér Csanád bő egyéves kihagyást követően, térdsérülése után térhetett vissza a pályára az NB I-ben, az MTK ellen a félidőben állt be, sajnos azonban a 75. percben a combhajlítójához kapott, és nem tudta folytatni a játékot. A 23 éves játékos MR-vizsgálaton vett részt, a pontos diagnózisról és a várható kihagyásról a megszokott módon, a vasárnapi bajnoki előtt kommunikálunk” – írták meg a lilák a közleményükben.