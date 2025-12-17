Nemzeti Sportrádió

Az újpestiek súlyos fejsérülést szenvedő védője hazamehetett a kórházból

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 17:44
null
Kaczvinszki Dominik rövid időre elveszítette az eszméletét (Fotó: Földi Imre)
Címkék
Újpest MTK Kaczvinszki Dominik NB I Fehér Csanád
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest a hivatalos honlapján tájékoztatás adott a sérültjeinek állapotáról, így Kaczvinszki Dominikról és Fehér Csanádról is.

„Mint ismert, Kaczvinszki Dominik az MTK elleni mérkőzés 90. percében fejsérülést szenvedett, amelyet követően azonnal kórházba szállították, kivizsgálták és napokig megfigyelés alatt tartották. Fiatal védőnk az eset óta jobban érzi magát, a sérülés súlyosabb következményekkel nem járt, és kedden hazaengedték a kórházból. Belső védőnkre egyelőre kizárólag pihenés vár”közölte a klub.

Kaczvinszki Dominik az MTK otthonában aratott 4–3-as győzelemmel zárult meccs hajrájában szenvedett fejsérülést, rövid időre az eszméletét is elveszítette.

„Fehér Csanád bő egyéves kihagyást követően, térdsérülése után térhetett vissza a pályára az NB I-ben, az MTK ellen a félidőben állt be, sajnos azonban a 75. percben a combhajlítójához kapott, és nem tudta folytatni a játékot. A 23 éves játékos MR-vizsgálaton vett részt, a pontos diagnózisról és a várható kihagyásról a megszokott módon, a vasárnapi bajnoki előtt kommunikálunk” – írták meg a lilák a közleményükben.

Kapcsolódó tartalom

Kaczvinszki Dominik üzent sérülése után: „Pár napig most kórházban leszek, de jól vagyok”

Az Újpest FC védője agyrázkódást szenvedett az MTK Budapest ellen 4–3-ra megnyert bajnokin.

Az Újpest hétgólos mérkőzésen verte meg idegenben az MTK-t

A változatos összecsapáson két öngól is esett, és sajnos a lila-fehérek játékosa, Kaczvinszki Dominik fejsérülést szenvedett.

 

 

 

 

Újpest MTK Kaczvinszki Dominik NB I Fehér Csanád
Legfrissebb hírek

A Ferencváros szerződést hosszabbított Robbie Keane-nel – hivatalos

Labdarúgó NB I
1 órája

Dárdai Pál Újpesten, sportigazgatóként folytathatja – sajtóhír

Labdarúgó NB I
4 órája

A boldog házasság a titka mindennek – interjú Nagy Lászlóval

Képes Sport
5 órája

Egyszerre taktikai előny és szakmai fejtörés a csatárbőség a Fradinál

Labdarúgó NB I
8 órája

Ellentmondások a Hungária körúton – Bodnár Zalán jegyzete

Labdarúgó NB I
19 órája

Kisvárdai érkező, újpesti távozó – indulnak a téli átigazolások az NB I-ben

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:10

Olekszandr Piscsurért ajánlatot tett a Girona – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 13:14

Zseljko Gavrics beírhatja magát az ETO történelemkönyvébe

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:33
Ezek is érdekelhetik