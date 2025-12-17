Aranycipő: nagyon szoros a verseny Kane, Haaland és Mbappé között
Az Európa vezető sportlapjait – köztük a Nemzeti Sportot – tömörítő European Sports Media (ESM) frissítette a 2025–2026-os idény Aranycipő-versenyének állását. A december 16-án közzétett lista élén a Bayern München támadója, Harry Kane áll, de nagyon szorosan követi őt a holtversenyben második, Manchester Cityt erősítő Erling Haaland, valamint a Real Madrid gólvágója, Kylian Mbappé.
ESM, ARANYCIPŐ 2025–2026
A DECEMBER 17-I ÁLLÁS
1. Harry Kane (Bayern München) 18 x 2 = 36
2. Erling Haaland (Manchester City) 17 x 2 = 34
Kylian Mbappé (Real Madrid) 17 x 2 = 34
4. Darko Lemajics (RFS) 29 x 1 = 29
5. Ibrahim Diabaté (Göteborg) 18 x 1.5 = 27
Daniel Karlsbakk (Sarpsborg) 18 x 1.5 = 27
August Priske Flyger (Djurgarden) 18 x 1.5 = 27
Ueda Ajasze (Feyenoord) 18 x 1.5 = 27
9. Klaemint Andrasson Olsen (NSÍ Runavík) 26 x 1 = 26
10. Nahir Besara (Hammarby) 17 x 1.5 = 25,5
Kasper Högh (Bodö/Glimt) 17 x 1.5 = 25.5
