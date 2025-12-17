Nemzeti Sportrádió

Nemzeti Sportrádió: a sztársportolóknak hatalmas véleményformáló szerepük van

H. Á.H. Á.
Vágólapra másolva!
2025.12.17. 16:39
null
Szoboszlai Dominik is használja a közösségi médiát (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
Nemzeti Sportrádió podcast közösségi média
Mára a közösségi média az életünk, így a sport részévé is vált, a szurkolók, a sportolók és a csapatok mindennapjait egyaránt áthatja a digitális tér, amely nem csupán a mérkőzések eredményeiről, hanem az érzelmekről, a személyes pillanatokról is szól. A közösségi média platformjai lehetővé teszik, hogy a sportolók közvetlen kapcsolatba lépjenek a rajongókkal, megosztva életük legapróbb részleteit is. Hogy mindez milyen hatással van a sport szereplőire, a sportolókra, a szakemberekre, a szurkolókra, a médiában dolgozókra, arról Olasz Gergő beszélgetett Kőfalvi Dániellel, a Nemzeti Sport közösségimédia-vezetőjével és Novák János sportszociológussal.

 

 

 

Nemzeti Sportrádió podcast közösségi média
Legfrissebb hírek

Keresztes Krisztián segített a Fradinak a Rangers elleni meccs előtt

Európa-liga
2025.12.10. 15:32

Németh András: Mindig abban hibáztam, hogy túl sokat akartam

Kézilabda
2025.12.09. 20:07

Dupla Tízes: a Loki viszi a prímet – ötös lista az NB I-be ősszel berobbanó játékosokról

Labdarúgó NB I
2025.12.08. 20:35

Madaras Norbert: Mindkét válogatottunknak nehéz az útja a négy közé az Eb-n, de mint mindig, most is ez a cél

Vízilabda
2025.12.08. 19:18

Amerikából jöttem: a Chiefs-dinasztiát ismét egy Patriots-uralom váltja?

Amerikai sportok
2025.12.07. 17:08

Szvitacs Alexa: A paralimpiai arany még hiányzik, ez motivál, ezzel kelek, ezzel fekszem

Egyéb egyéni
2025.12.04. 13:57

Ötös lista: Szoboszlai, Ramos és Agüero – íme, a legemlékezetesebb utolsó perces győztes gólok

Minden más foci
2025.12.01. 18:40

Schmidt Ádám: Egész Európában problémák vannak a sportszakember-képzéssel

Egyéb egyéni
2025.12.01. 12:18
Ezek is érdekelhetik