Nemzeti Sportrádió: a sztársportolóknak hatalmas véleményformáló szerepük van

Mára a közösségi média az életünk, így a sport részévé is vált, a szurkolók, a sportolók és a csapatok mindennapjait egyaránt áthatja a digitális tér, amely nem csupán a mérkőzések eredményeiről, hanem az érzelmekről, a személyes pillanatokról is szól. A közösségi média platformjai lehetővé teszik, hogy a sportolók közvetlen kapcsolatba lépjenek a rajongókkal, megosztva életük legapróbb részleteit is. Hogy mindez milyen hatással van a sport szereplőire, a sportolókra, a szakemberekre, a szurkolókra, a médiában dolgozókra, arról Olasz Gergő beszélgetett Kőfalvi Dániellel, a Nemzeti Sport közösségimédia-vezetőjével és Novák János sportszociológussal.