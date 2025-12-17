Nemzeti Sportrádió

Nem lesz több meccse, visszavonult Terence Crawford

2025.12.17. 14:47
Legendás pályafutás ért véget... (Fotó: Getty Images)
boksz Terence Crawford visszavonulás
Bejelentette visszavonulását Terence Crawford amerikai ökölvívó, aki nemrég még három súlycsoport vitathatatlan bajnoka volt. A 38 éves klasszis közösségi felületein közölte a döntését, hangsúlyozva: „nagy bajnokként vonulok vissza, nincs már mit bizonyítanom”.

Terence Crawford pályafutását tökéletes mérleggel zárja: 42 mérkőzés, 42 győzelem, ezek közül 31 kiütéssel. Utolsó összecsapása egyben történelmi jelentőségű volt: szeptemberben legyőzte Saul „Canelo” Álvarezt, ezzel a modern boksz korszakában az első férfi ökölvívó lett, aki három különböző súlycsoportban is vitathatatlan világbajnoki címet szerzett.

Az omahai születésű bunyós 2008-ban kezdte profi karrierjét, amikor legyőzte Brian Cummingsot. Az évek során világbajnoki címeket hódított el könnyűsúlyban, kisváltósúlyban, váltósúlyban, nagyváltósúlyban, majd szuperközépsúlyban is. Pályafutása során olyan ismert brit ellenfeleket is legyőzött váltósúlyú WBO-címmérkőzésen, mint Amir Khan és Kell Brook.

Jövőjéről már hónapok óta találgattak, különösen a Canelo elleni győzelem után, amelyet végül az utolsó mérkőzésének bizonyult. Crawford egy YouTube-videóban és annak kísérőszövegében is őszintén beszélt döntéséről.

„Minden harcos tudja, hogy egyszer eljön ez a pillanat, csak azt nem, mikor” – mondta. Hozzátette: egész életében nem az öveket, a pénzt vagy a címlapokat hajszolta, hanem azt az érzést, amikor a kétkedők ellenére is újra és újra bizonyítani tudott.

„Ez a sport mindent megadott nekem. A családomért harcoltam, a városomért, és azért a gyerekért, aki egykor voltam – akinek nem volt mása, csak egy álma és egy pár kesztyűje. Mindent beleadtam: minden levegővételt, minden edzést, minden győzelmet. Békében vagyok azzal, ami jön. Most eljött az idő. Köszönöm!”

Terence Crawford visszavonulásával a bokszvilág egyik legmeghatározóbb, veretlen bajnoka köszön el a ringtől.

 

