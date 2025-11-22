Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnézést kért a skót szurkolóktól, miután szerzői jogsértésre hivatkozva több olyan videófelvételt is eltávolíttatott a közösségi médiából, amelyeken a drukkerek a válogatott világbajnoki kijutását ünneplik.
A Skót Futballszurkolók Szövetsége (SFSA) korábban e-mailt kapott az UEFA-tól, amelyben utóbbi szervezet jelezte: engedély nélkül osztottak meg tv-felvételeket a dánok elleni 4–2-es sikerről. A közvetítési jogokkal rendelkező kontinentális szövetség ugyanakkor pénteken, szóvivőjén keresztül jelezte: úgy tűnik, hogy a szóban forgó tartalmakat tévesen szúrta ki az úgynevezett tartalomvédelmi ügynökségük.
Az UEFA egyúttal bocsánatot kért, amiért az érintett bejegyzések miatt az SFSA X-oldalát blokkolták.
Skócia a keddi sikerrel 1998 után először jutott ki a világbajnokságra.
Legfrissebb hírek
Önsajnálat helyett – Deák Zsigmond publicisztikája
Magyar válogatott
2025.11.20. 23:49
Vb 2026: az interkontinentális pótselejtező programja
Foci vb 2026
2025.11.20. 15:23
Még nyolc évig biztosan áll Oyarzabalék rekordja
Foci vb 2026
2025.11.19. 17:31
Ezek is érdekelhetik