Az UEFA elnézést kért a skót szurkolóktól

2025.11.22. 13:04
Skót szurkolók, az utolsó, Dánia elleni vb-selejtezőn (Fotó: Getty Images)
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnézést kért a skót szurkolóktól, miután szerzői jogsértésre hivatkozva több olyan videófelvételt is eltávolíttatott a közösségi médiából, amelyeken a drukkerek a válogatott világbajnoki kijutását ünneplik.

A Skót Futballszurkolók Szövetsége (SFSA) korábban e-mailt kapott az UEFA-tól, amelyben utóbbi szervezet jelezte: engedély nélkül osztottak meg tv-felvételeket a dánok elleni 4–2-es sikerről. A közvetítési jogokkal rendelkező kontinentális szövetség ugyanakkor pénteken, szóvivőjén keresztül jelezte: úgy tűnik, hogy a szóban forgó tartalmakat tévesen szúrta ki az úgynevezett tartalomvédelmi ügynökségük.

Az UEFA egyúttal bocsánatot kért, amiért az érintett bejegyzések miatt az SFSA X-oldalát blokkolták.

Skócia a keddi sikerrel 1998 után először jutott ki a világbajnokságra.

 

