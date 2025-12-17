Ökölvívás: Czifra arany-, Bodnár ezüstérmes az U17-es Eb-n

A három magyar döntős közül ketten már ringbe léptek a fináléban a Németországban zajló U17-es ökölvívó Európa-bajnokságon.

Bodnár Krisztina (+80 kg) ukrán bokszolótól kapott ki, és lett ezüstérmes, Czifra István (63 kg) viszont

pontozás után ünnepelhetett a román riválisa ellen, így Európa-bajnok lett.

A 15 óra 30 perckor kezdődő délutáni programban Kiss Zsófia Csenge (57 kg) angol ellenféllel találkozik majd.

(Kiemelt képünkön: Czifra István a dobogó tetején Forrás: MÖSZ)