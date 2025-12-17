Ökölvívás: Czifra arany-, Bodnár ezüstérmes az U17-es Eb-n
A három magyar döntős közül kettő a délelőtti programban lépett ringbe a Németországban zajló U17-es ökölvívó Európa-bajnokságon.
Bodnár Krisztina (+80 kg) ukrán bokszolótól kapott ki, és lett ezüstérmes, Czifra István (63 kg) viszont
pontozás után ünnepelhetett a román riválisa ellen, így Európa-bajnok lett.
A 15 óra 30 perckor kezdődő délutáni programban Kiss Zsófia Csenge (57 kg) angol ellenféllel találkozik majd.
(Kiemelt képünkön: Czifra István a dobogó tetején Forrás: MÖSZ)
