Peter Cernák marad az FC Kassa edzője – hivatalos

Roman Skuhravy októberi szerződésbontása és Frantisek Straka egy hónapos szerepvállalása után a klub Peter Cernákra bízta az első csapat edzéseinek irányítását a novemberi válogatott szünet idején. Cernák addig az U19-es korosztály vezetőedzőjeként dolgozott a klubnál.

Cernák végül nem csupán az edzések vezetését vette át, hanem ideiglenes vezetőedzőként is irányította a csapatot, ez az átmeneti státusz pedig ma véglegessé vált. A klubvezetés másfél éves szerződést ajánlott neki, amelyet aláírással is megerősítettek.

Irányításával a kassai csapat négy bajnoki mérkőzésen hét pontot szerzett, ami az őszi idény teljes ponttermésének felét jelenti, ráadásul a Szlovák Kupában is sikerrel vettek egy akadályt Rózsahegyen.

„Az egész szakmai stáb jól együttműködött, a kapcsolat a játékosokkal is problémamentes volt. Csapatként összezártunk, jó mérkőzéseket játszottunk, és fontos pontokat szereztünk. Örülünk, hogy vissza tudtuk nyerni a klub bizalmát, amely lehetőséget adott az akadémián dolgozó edzőknek az első csapatnál” – nyilatkozta Peter Cernák a klub hivatalos honlapján.

Érdekesség, hogy pontosan egy évvel ezelőtt a 49 éves mester még a dunaszerdahelyi U19-es csapat edzője volt, ahol hasonló helyzet alakult ki Branislav Fodrek esetében: ő is ideiglenesen kapott megbízást, majd végül hosszú távon is sikeresen vezeti a DAC-ot. Nem mellesleg éppen a Dunaszerdahely lesz a kassaiak ellenfele a kupa negyeddöntőjében. „Természetesen ott voltam, amikor Brano átvette a csapatot. Kiváló munkát végzett, minden elismerésem az övé. Beszélgettünk erről a helyzetről, és jó lenne, ha nekem is sikerülne valami hasonlót elérnem. Ami a negyeddöntőt illeti, a sorsolást el kell fogadni. Tiszteletben tartom, nem vár ránk könnyű mérkőzés. Bízom benne, hogy a szurkolók támogatásával és a hazai pálya előnyét kihasználva harcba szállunk az elődöntőbe jutásért” – zárta Cernák.