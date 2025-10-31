Isak aligha játszik szombaton a Liverpoolban, de egy fontos játékos visszatérhet

„Ryan tegnap már velünk edzett, a másik két játékos nem. A mai edzés után derül ki biztosan, hogy előbbi bevethető lesz-e a meccsen, az utóbbi kettőről pedig 99.9 százalékos biztonsággal állíthatom, hogy nem lesz ott a csapatban szombaton” – adott helyzetjelentést Arne Slot a sérültek állapotáról az Aston Villa elleni, szombat este kilenckor kezdődő hazai mérkőzés előtt.

Gravenberch három mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, visszatérése sokat jelentene a hullámvölgyben lévő csapatnak, Isakkal és Jonesszal kapcsolatban Slot türelemre intett: „Sokszor elmondtam már, hogy az utolsó fázisban a felépülés fel is gyorsulhat, le is lassulhat, szóval egyelőre várjunk a jóslatokkal.”

A sérültek liverpooli listája eddig is népes volt, Alisson, Giovanni Leoni és Jeremie Frimpong már korábban felkerült rá.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a megelőző négy bajnoki mérkőzését elvesztette, az első helyezett Arsenaltól hét ponttal lemaradva várja a Premier League 10. fordulóját, és a héten a Ligakupából is kiesett.

A szombati ellenfél, az Aston Villa ellentétes pályán mozog: rossz idényrajt után sorozatban négy bajnokit nyert meg, és ugyanúgy 15 pontja van a nyolcadik helyen, mint a „vörösöknek” a hetediken.