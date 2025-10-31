Isak aligha játszik szombaton a Liverpoolban, de egy fontos játékos visszatérhet
„Ryan tegnap már velünk edzett, a másik két játékos nem. A mai edzés után derül ki biztosan, hogy előbbi bevethető lesz-e a meccsen, az utóbbi kettőről pedig 99.9 százalékos biztonsággal állíthatom, hogy nem lesz ott a csapatban szombaton” – adott helyzetjelentést Arne Slot a sérültek állapotáról az Aston Villa elleni, szombat este kilenckor kezdődő hazai mérkőzés előtt.
Gravenberch három mérkőzést hagyott ki sérülés miatt, visszatérése sokat jelentene a hullámvölgyben lévő csapatnak, Isakkal és Jonesszal kapcsolatban Slot türelemre intett: „Sokszor elmondtam már, hogy az utolsó fázisban a felépülés fel is gyorsulhat, le is lassulhat, szóval egyelőre várjunk a jóslatokkal.”
A sérültek liverpooli listája eddig is népes volt, Alisson, Giovanni Leoni és Jeremie Frimpong már korábban felkerült rá.
Mint ismert, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a megelőző négy bajnoki mérkőzését elvesztette, az első helyezett Arsenaltól hét ponttal lemaradva várja a Premier League 10. fordulóját, és a héten a Ligakupából is kiesett.
A szombati ellenfél, az Aston Villa ellentétes pályán mozog: rossz idényrajt után sorozatban négy bajnokit nyert meg, és ugyanúgy 15 pontja van a nyolcadik helyen, mint a „vörösöknek” a hetediken.
|1. Arsenal
9
7
1
1
16–3
+13
22
|2. Bournemouth
9
5
3
1
16–11
+5
18
|3. Tottenham
9
5
2
2
17–7
+10
17
|4. Sunderland
9
5
2
2
11–7
+4
17
|5. Manchester City
9
5
1
3
17–7
+10
16
|6. Manchester United
9
5
1
3
15–14
+1
16
|7. Liverpool
9
5
–
4
16–14
+2
15
|8. Aston Villa
9
4
3
2
9–8
+1
15
|9. Chelsea
9
4
2
3
17–11
+6
14
|10. Crystal Palace
9
3
4
2
12–9
+3
13
|11. Brentford
9
4
1
4
14–14
0
13
|12. Newcastle
9
3
3
3
9–8
+1
12
|13. Brighton & Hove Albion
9
3
3
3
14–15
–1
12
|14. Everton
9
3
2
4
9–12
–3
11
|15. Leeds United
9
3
2
4
9–14
–5
11
|16. Burnley
9
3
1
5
12–17
–5
10
|17. Fulham
9
2
2
5
9–14
–5
8
|18. Nottingham Forest
9
1
2
6
5–17
–12
5
|19. West Ham United
9
1
1
7
7–20
–13
4
|20. Wolverhampton
9
–
2
7
7–19
–12
2