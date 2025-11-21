Rooney szerint túlzott volt az írek ünneplése a Puskás Arénában, Roy Keane másképp látja

„Szerintem egy kicsit túlzásba vitték. Értem a dolgot, mégis az ünneplés olyan volt, mintha éppen kijutottak volna a világbajnokságra” – adta fel a labdát Wayne Rooney a Stick To Football podcast legutóbbi epizódja többi résztvevőjének.

A 67-szeres ír válogatott Roy Keane természetesen másképp látja: miközben az angol Rooney szemszögéből a mindenkori selejtezők sikeres vétele kötelező feladat, az ír futballemlékezet a folytatástól függetlenül alighanem sporttörténelmi pillanatként őrzi meg Troy Parrott harmadik gólját.

„Az ír válogatott annyira rossz volt az elmúlt években, hogy nem irigylem játékosaitól a mostani ünneplést – így Keane. – Igen, nagyon sokat kell még dolgozniuk ahhoz, hogy tényleg kijussanak a világbajnokságra, de hosszú évek kínlódása után most egy kicsit feldobták az egész országot. Portugália legyőzése hatalmas tett volt, ezek után elmentek Magyarországra, ahol gyakorlatilag a meccs utolsó labdaérintésével nyertek… Nem érheti őket szemrehányás azért, hogy kiélvezték a pillanatot.”

Wayne Rooney és Roy Keane egy angol bajnokin szakért 2024-ben (Fotó: Getty Images)

Keane hozzáfűzte még, hogy az írek különösen idegenben gyengélkedtek az utóbbi években, ezt figyelembe véve rendkívül értékes a budapesti győzelem. Arról nem is beszélve, hogy a következő nagy kihívás, a pótselejtező elődöntője is idegenben vár a zöldekre, és a Puskás Arénában történtekből erőt meríthetnek.

Mint ismert, az írek Csehországgal játszanak márciusban, és ha nyernek Prágában, a pótselejezős águk fináléját már hazai pályán vívhatják meg Dánia vagy Észak-Macedónia ellen.