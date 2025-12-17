Nemzeti Sportrádió

Jövőre három magyar városban szerepel a Harlem Globetrotters

2025.12.17. 13:48
Fotó: Getty Images
Harlem Globetrotters kosárlabda NBA
Jövőre Veszprémben, Szegeden és Budapesten is fellépnek centenáriumi turnéjuk keretében a Harlem Globetrotters amerikai kosárzsonglőrjei.

A szervezők szerdai tájékoztatása szerint alapításának 100. évfordulóján a világhírű kosaras show 2026. október 29-én a Veszprém Arénában, 30-án a szegedi Városi Sportcsarnokban, 31-én pedig a Papp László Budapest Sportarénában szerepel.

A turné során a csapat bemutatja jubileumi mezét, amellyel a Globetrotters elmúlt száz éve előtt tiszteleg, miközben állandó riválisával, a Washington Generalsszel csap össze. A rajongókat az elképesztő technikai bravúrok mellett meglepetések is várják, mint például a Spalding arany kosárlabdája, vagy a meccs előtti találkozó a Harlem Globetrotters játékosaival, akik a bemutató után aláírásokat is osztogatnak majd.

Az „utazó kosárcirkusz” évente mintegy háromszáz előadást tart világszerte, és Magyarországon is visszatérő vendégnek számít, 2003-ban és 2017-ben négy városban is fellépett az aktuális turnéja során.

 

