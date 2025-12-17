Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai még idén visszatérhet – sajtóhír

H. Á.H. Á.
2025.12.17. 17:23
Pénteken dől el, hogy Szoboszlai Dominik játszhat-e a hétvégén (Fotó: AFP)
sérülés Liverpool Szoboszlai Dominik Premier League
Az Athletic információi szerint Szoboszlai Dominik reméli, hogy az orvosok engedélyezik neki, hogy szombaton elutazhasson a Liverpoollal a Tottenham elleni bajnokira. Ez egyben azt jelentené, hogy a múlt hétvégén, a Brighton ellen elszenvedett bokasérülése nem súlyos.

A lap arról ír, hogy „egy később elvégzett vizsgálat eloszlatta azon félelmeket, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára hosszabb kihagyás várna”, és az is kiderült, hogy a „Liverpoolban ebben az idényben kiemelkedően teljesítő Szoboszlai jól reagált a kezelésekre az elmúlt napokban”.

A Liverpool minden esetre a továbbiakban is figyeli a középpályás állapotát, és legkésőbb pénteken végleges döntést hoz majd arról, hogy elutazhat-e a csapattal a szombati, Tottenham elleni bajnokira. Ha nem vállalja a kockázatot a szakmai stáb, akkor viszont biztos, hogy a Wolverhampton elleni, december 27-i bajnokin visszatér a csapatba Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Brighton elleni meccsig klubcsapata minden Premier League- és Bajnokok Ligája-meccsét végigjátszotta az idényben, Arne Slot a 83. percben cserélte le szombaton bokasérülése miatt. A 25 éves játékos egyébként eddig négy sárga lapot kapott a bajnoki idényben, vagyis egy újabb sárga után automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltást kap – kivéve, ha a következő három fordulót megússza újabb lap nélkül, mert „fél táv” után az eltiltás már a 10. sárgától jár.

Szoboszlai Dominik miatt aggódik a Liverpool

A magyar válogatott csapatkapitányának sérülése – még ha nem is tűnik súlyosnak – bizonytalan helyzetet teremt.

Arne Slot Szoboszlai sérüléséről: Nem festett túl jól...

A holland szakvezető reméli, hogy most már mindenki megérti, miért nem játszatja többet Joe Gomezt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
DECEMBER 20., SZOMBAT
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

  1. Arsenal

16

11

3

2

30–10

+20 

36 

  2. Manchester City

16

11

1

4

38–16

+22 

34 

  3. Aston Villa

16

10

3

3

25–17

+8 

33 

  4. Chelsea

16

8

4

4

27–15

+12 

28 

  5. Crystal Palace

16

7

5

4

20–15

+5 

26 

  6. Manchester United

16

7

5

4

30–26

+4 

26 

  7. Liverpool

16

8

2

6

26–24

+2 

26 

  8. Sunderland

16

7

5

4

19–17

+2 

26 

  9. Everton

16

7

3

6

18–19

–1 

24 

10. Brighton & Hove Albion

16

6

5

5

25–23

+2 

23 

11. Tottenham

16

6

4

6

25–21

+4 

22 

12. Newcastle

16

6

4

6

21–20

+1 

22 

13. Bournemouth

16

5

6

5

25–28

–3 

21 

14. Fulham

16

6

2

8

23–26

–3 

20 

15. Brentford

16

6

2

8

22–25

–3 

20 

16. Nottingham Forest

16

5

3

8

17–25

–8 

18 

17. Leeds United

16

4

4

8

20–30

–10 

16 

18. West Ham

16

3

4

9

19–32

–13 

13 

19. Burnley

16

3

1

12

18–33

–15 

10 

20. Wolverhampton

16

2

14

9–35

–26 

2

AZ ÁLLÁS

 

 

