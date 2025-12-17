Szoboszlai még idén visszatérhet – sajtóhír
A lap arról ír, hogy „egy később elvégzett vizsgálat eloszlatta azon félelmeket, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára hosszabb kihagyás várna”, és az is kiderült, hogy a „Liverpoolban ebben az idényben kiemelkedően teljesítő Szoboszlai jól reagált a kezelésekre az elmúlt napokban”.
A Liverpool minden esetre a továbbiakban is figyeli a középpályás állapotát, és legkésőbb pénteken végleges döntést hoz majd arról, hogy elutazhat-e a csapattal a szombati, Tottenham elleni bajnokira. Ha nem vállalja a kockázatot a szakmai stáb, akkor viszont biztos, hogy a Wolverhampton elleni, december 27-i bajnokin visszatér a csapatba Szoboszlai.
A magyar válogatott csapatkapitánya a Brighton elleni meccsig klubcsapata minden Premier League- és Bajnokok Ligája-meccsét végigjátszotta az idényben, Arne Slot a 83. percben cserélte le szombaton bokasérülése miatt. A 25 éves játékos egyébként eddig négy sárga lapot kapott a bajnoki idényben, vagyis egy újabb sárga után automatikusan egy mérkőzésre szóló eltiltást kap – kivéve, ha a következő három fordulót megússza újabb lap nélkül, mert „fél táv” után az eltiltás már a 10. sárgától jár.
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ
DECEMBER 20., SZOMBAT
18.30: Tottenham Hotspur–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
