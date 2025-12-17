Vb 2026: ötven százalékkal emelkedik a pénzdíj

A rekordösszegnek a legnagyobb részét, 655 millió dollárt teljesítmény alapján osztanak majd szét a részt vevő csapatok között, a győztes ebből 50, a döntő vesztese pedig 33 milliót kap. Az argentinok 2022-es világbajnoki győzelme 42 milliót ért, az ugyancsak döntős franciáknak pedig 30 millió jutott. A teljes összeg növekedése arányban van azzal, hogy 32-esről 48-csapatosra bővül a vb mezőnye.

Már az a 16 válogatott is, amely nem jut túl a csoportkörön 9 millióval gazdagodik. A harmadik helyezett 29, a negyedik 27 millió dollárt kap, a negyeddöntő vesztesei 19 milliót, a nyolcaddöntőben alulmaradók 15 milliót, az egy körrel korábban búcsúzók pedig 11 milliót könyvelhetnek el, és mindegyik vb-résztvevő 1,5 millió dollárt kap felkészülésre.

Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közös rendezésében sorra kerülő vb jövőre június 11-én kezdődik, és július 19-ig tart.

A szerdai Interkontinentális Kupa-párharc előtt Dohában ülésező FIFA-tanács arról is döntött, hogy jövőre minden tagszövetség számára nyitott, fesztiváljellegű tornákat rendeznek 15 év alattiak számára, s a fiúk után 2027-ben a lányok kerülnek sorra.

Arról is határozott a testület, hogy a 2028-as női klubvilágbajnokságot január 5. és 30. között bonyolítják le.