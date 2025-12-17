Nemzeti Sportrádió

Dubei Debóra pénzbüntetést kapott ellenfele megrúgásáért

2025.12.17. 13:52
Pénzbüntetést kapott Dubei Debóra (Fotó: Nagy Gábor)
A Győr pénzbüntetést rótt ki Dubei Debórára, amiért a válogatott kosaras megrúgta egyik ellenfelét a hétvégi, BEAC elleni találkozón. Az Uni Győr közleményében lezártnak tekinti az ügyet.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Dubei Debóra súlyos szabálytalanságot követett el a ELTE BEAC Újbuda elleni szombati bajnokin. Dubei a harmadik negyedben akadt össze Drahos Leilával, a győri játékos földre került, majd a földön fekve beletalpalt ellenfele térdhajlatába. Az esetért a játékvezetők kiállították Dubeit.

A mérkőzés után mindkét csapat, és Dubei Debóra is közleményt adott ki. A játékos elmondta, hogy közvetlenül a meccs után elnézést kért Drahos Leilától és a BEAC teljes csapatától. A Győr a közleményében közölte, hogy azonnal kivizsgálják az ügyet, ennek pedig szerdán meg is született az eredménye.

„Mint arról beszámoltunk, klubunk belső vizsgálatot rendelt el Dubei Debóra BEAC elleni találkozón vétett súlyos sportszerűtlensége okán. Meghallgattuk a játékost, aki közleményben elnézést kért a cselekedetéért, és végül az a döntés született, hogy mivel súlyosan megszegte a klub magatartási és etikai szabályzatát, a házirendben foglaltaknak megfelelően pénzbüntetést kapott. Ezzel a klub a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet. Várjuk ugyanakkor a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Fegyelmi Bizottságának ülését és döntését” – olvasható az Uni Győr szerdai közleményében.

A klub megemlíti, hogy az MKOSZ fegyelmi bizottsága várhatóan január 8-án, csütörtökön dönt Dubei sorsáról.

Elszakadt a cérna Dubei Debóránál, a válogatott kosaras térdhajlaton rúgta ellenfelét – videó

A súlyos sportszerűtlenség az Uni Győr–ELTE BEAC Újbuda mérkőzés harmadik negyedének végén történt.

 

női kosárlabda Uni Győr női kosárlabda NB I ELTE BEAC Újbuda Dubei Debóra
